Stoßwellen gegen das Vergessen: Uni-Professor erklärt neue Alzheimer-Therapie

Von: Andreas Beez

Spezielle Stoßwellen gegen das Vergessen: Professor Wolfgang Bauermeister erklärt einer Patientin die TPS-Therapie. © Sebastian Widmann

Alzheimer ist nicht heilbar. „Aber die Symptome lassen sich mit einer neuen Therapie mildern“, sagt Prof. Wolfgang Bauermeister. Hier erklärt er die Stoßwellen gegen das Vergessen.

Im Kampf gegen Alzheimer setzt der Münchner Mediziner und Schmerztherapeut Professor Wolfgang Bauermeister eine neue Therapie ein: die Transkranielle Pulsstimulation (TPS). Sie kommt für Patienten mit leichter und mittelschwerer Demenz infrage. „TPS ist eine spezielle Stoßwellen-Therapie“, erklärt Bauermeister. „Sie arbeitet mit stark fokussierten elektromagnetischen Wellen und dämmt Entzündungsprozesse ein, die für den Untergang von Nervenzellen im Gehirn verantwortlich sind.“

Elektromagnetische Wellen im Kampf gegen Demenz

Dass spezielle Stoßwellen auch gegen die Krankheit des Vergessens wirken können, hat Bauermeister schon lange vermutet. Denn der erfahrene Schmerztherapeut, der unter anderem in den USA ausgebildet worden ist und dort lange praktiziert hat, setzt diese Technologie bereits seit vielen Jahren erfolgreich gegen chronische Schmerzen ein – beispielsweise gegen Rückenschmerzen. Grundlage ist dabei eine gründliche Untersuchung mit einer speziellen Methode, die Elastografie heißt. Sie enttarnt sogenannte Triggerpunkte – Schmerzauslöser, die überall im Körper Beschwerden verursachen können. Diese werden dann mit stark fokussierten elektromagnetischen Wellen behandelt.

Neue Therapie, die die Symptome von Alzheimer mildern soll: Mit einem speziellen Gerät werden Impulse auf die betroffenen Gehirnareale abgegeben. © Schmerzinstitut

Stoßwellen-Therapie gegen Demenz stimuliert betroffene Gehirnareale

Nach einem ähnlichen Prinzip wirkt auch die TPS. Seit vier Jahren ist die Transkranielle Pulsstimulation unter anderem für die Demenz-Therapie zugelassen, allerdings wegen der Corona-Pandemie erst seit zwei Jahren im Einsatz. Die Patienten werden dabei ambulant und schmerzfrei behandelt. Eine Narkose ist nicht erforderlich. „Mithilfe eines speziellen Geräts werden kurze, präzise Stoßwellen durch die Schädeldecke hindurch ins Gehirn abgegeben. Anhand von MRT-Aufnahmen des Gehirns können wir die Impulse genau in die betroffenen Gehirnareale lenken und diese stimulieren - bis in eine Tiefe von acht Zentimetern“, erläutert Bauermeister.

Professor: Bei vielen Alzheimer-Patienten zeigt sich ein „Effekt des Erwachens“

Bei einem großen Teil der so behandelten Patienten beobachtet Bauermeister einen „Effekt des Erwachens“. „Sie sind oft wieder besser orientiert. Sie haben wieder mehr Antrieb, sind leichter zu motivieren, aktiv zu sein. Das Erinnerungsvermögen kann sich verbessern, sodass nicht nur Erinnerungen aus der fernen Vergangenheit, sondern auch aus der Gegenwart wieder in das Bewusstsein gelangen.“

Wissenschaftliche Studie zur neuen Therapie gegen Alzheimer liefert Erkenntnisse

In welchem Ausmaß sich die Verbesserung einstelle, lasse sich zwar nicht vorhersagen, räumt der erfahrene Schmerztherapeut ein. „Das ist individuell sehr unterschiedlich. Aber der Effekt ist oftmals spürbar - und mitunter sogar messbar.“ So verweist Bauermeister auf eine wissenschaftliche Studie, in der nach der TPS-Therapie funktionelle Kernspintomographien (fMRI) durchgeführt wurden. „Dabei zeigten sich eine gesteigerte Aktivierung und verbesserte Verbindungen im Erinnerungs-Netzwerk. Der linke obere Scheitellappen des Gehirns reagierte mit einer Dickezunahme der Hirnrinde. Das ging einher mit einer Verbesserung der Hirnleistung nachgewiesen durch eine neuropsychologische Testung.“