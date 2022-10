50 % günstiger: Pflege & Betreuung da, wo andere Urlaub machen

Senioren-Einrichtung in Kroatien © HELIKO Vermittlung

Umsorgt von freundlichem, deutschsprachigem Fachpersonal. In einer Region, verwöhnt von Sonne, Natur und Ruhe: Seniorenheime in Kroatien verbinden höchsten Standard – bei niedrigen Kosten.

Nur wenige Hundert Kilometer von Deutschland entfernt finden Seniorinnen und Senioren das, was man sich für den Ruhestand wünscht: moderne Pflegeheime mit hervorragend ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern, eingebettet in pure Urlaubsatmosphäre. Nur 20 Minuten sind es bis zur Hafenstadt Zadar mit bester Infrastruktur und Verkehrsanbindung an die ganze Welt. So eröffnen Seniorenheime in Kroatien völlig neue Möglichkeiten, das Alter sicher und sorglos zu genießen.

Senioren-Einrichtungen in Kroatien: hoher Lebenswert, niedrige Kosten

Viele Deutsche lieben Kroatien als Urlaubsland, schätzen seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt, das mediterrane Klima und die Freundlichkeit. Doch viel zu selten denkt man daran, dieses Land als Alterssitz zu wählen. Dabei ist es ganz einfach: Mit einer professionellen Vermittlung finden Sie Pflege- und Seniorenheime in Kroatien, deren Standards und Ansprüche jenen in Deutschland in nichts nachstehen – doch die Kosten fallen bis zu 50 % günstiger aus! Und das liegt keinesfalls an mangelnder Qualität, sondern ganz einfach an den geringeren Lebenshaltungskosten.

Die professionellen Pflegekräfte und das medizinische Personal in unseren Partnereinrichtungen in Kroatien sind auf alle Fälle deutschsprachig. Für eine ideale Verständigung – und gegenseitiges Verständnis.

Kroatien entdecken und genießen – auch im hohen Alter

Kroatische Pflege- und Seniorenheime können ihren Gästen ganz besondere Angebote machen. Nicht nur, was Lage, Unterkunft und mediterrane Lebensfreude angeht. Lässt es die Gesundheit der Seniorinnen und Senioren zu, können auch kleine Ausflüge oder sogar Tagesreisen zu besonderen Sehenswürdigkeiten in Kroatien unternommen werden. Besonders am Herzen liegt unseren Partnern in Kroatien auch immer das leibliche Wohl: gesunde, ausgewogene Küche und Rücksicht auf besondere Anforderungen tragen dazu bei, dass auch der Genuss im Alter nicht zu kurz kommt.

Pflege und Betreuung mit bis zu 50 % Preisvorteil

Da immer mehr Pflegeeinrichtungen in Deutschland schließen oder nahezu unbezahlbar sind, ist Kroatien eine höchst attraktive Alternative: gerade für Senioren, die wegen typischen Alterserkrankungen wie Demenz, Schlaganfall, Alzheimer und Parkinson ein Pflegeheim brauchen. Durch die Zusammenarbeit mit kroatischen Pflegeheimen ergibt sich für Patienten ein Preisvorteil von teilweise bis zu 50 Prozent, denn die Kosten für die Betreuung und Pflege sind in Kroatien deutlich geringer als in Deutschland – aber qualitativ auf demselben Stand.

So viel kostet die Pflege im Durchschnitt in einer deutschen Pflegeheim-Einrichtung:

Pflegegrad 3 monatlich 4.318,42 € (Selbstkosten 2.964,42 €) Pflegegrad 4 monatlich 4.831,20 € (Selbstkosten 2.94,30 €) Pflegegrad 5 monatlich 5.061,28 € (Selbstkosten 2.964,28 €)

Lassen Sie sich beraten Für Informationen zur Vermittlung deutscher Patienten an kroatische Vertragspartner kontaktieren Sie: Frau Sintean

Tel: 0040/783111515 Herr Helmut Kornhuber

0049/ 1602504444 oder 0043/766935707

E-Mail: h.kornhuber@t-online.de