Notfall Nierenstein: Münchner Uni-Urologe beantwortet fünf wichtige Fragen

Volkskrankheit Nierensteine

Von Andreas Beez

Volkskrankheit Nierensteine: Hier beantwortet der Urologe Dr. Michael Chaloupka vom LMU Klinikum München fünf wichtige Frage.

▶Wie entstehen die Nierensteine? „Die Niere ist wie ein feines Sieb“, erklärt Urologe Dr. Michael Chaloupka. „Wenn dieser Filter nicht richtig funktioniert, Urin nicht richtig abfließt bzw. zu lange steht, dann kristallisieren sich Steine heraus. Sie entstehen zwar alle in der Niere, machen oft aber erst dann Probleme, wenn sie hinab ins Nierenbecken und vor allem in den Harnleiter rutschen. Auchdurch Bakterien und chronische Entzündungsprozesse können sich Steine bilden.“ In 80 Prozent der Fälle bestehen sie aus Kalzium,haben eine dunkle, fast schwarze Farbe. Etwa jeder zehnte ist entweder ein Harnsäurestein oder aus dem Mineral Struvit.

Nierensteine erreichen mitunter sogar einen Durchmesser von vier Zentimetern und mehr

▶Wie groß können Nierensteine werden? Manche sind nur so groß wie ein Stecknadelkopf, einige erreichen allerdings sogar einen Durchmesser von vier Zentimetern – oder in seltenen Fällen sogar noch mehr

▶Ab welcher Größe werden Nierensteine behandelt? Wenn die Steine nicht größer als fünf Millimeter sind, wandern sie meist von selbst in die Blase. Bei einer Größe von fünf bis zehn Millimetern wird etwa jeder zweite Stein von selbst ausgeschieden. Exemplare über zehn Millimetern müssen meistens behandelt werden.

+ Kleine Störenfriede, die große Schmerzen verursachen können: Nierensteine. © Markus Götzfried

Männer haben ein höheres Risiko für Nierensteine als Frauen

▶Welche Menschen sind besonders gefährdet? Nierensteine können in jedem Alter lästig werden, auch bei Kindern. Am häufigsten entstehen sie im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Männer haben ein höheres Risiko als Frauen

Risikofaktoren für Nierensteine: Zu wenig trinken und zu hoher Salzkonsum

▶Wie kann man Nierensteinen vorbeugen? „Die beiden größten Risikofaktoren sind eine zu geringe Trinkmenge und ein zu hoher Salzkonsum, das beispielsweise in rotem Fleisch, Fertigprodukten und Käse steckt“, weiß Chaloupka. So war es auch bei seinem Patienten Adlag. „Als Metzger habe ich ein Leben lang viel und oft Schweinefleisch gegessen“, berichtet er. Seine Leidensgeschichte inklusive Sanka-Transport ins LMU Klinikum lesen Sie hier. Auch Übergewicht kann die Bildung von Nierensteinen fördern. Wer schon mal mit einem Stein zu kämpfen hatte, der muss besonders auf der Hut sein. Rein statistisch gesehen, hat jeder zweite Patient innerhalb von fünf Jahren erneut einen solchen ungebetenen Gast.