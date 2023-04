Die Haartransplantation in der Türkei ist einer der beliebtesten Schönheitseingriffe

Teilen

NimClinic © NimClinic

Die NimClinic hat ihren Schwerpunkt auf die modernsten Techniken bei der Haartransplantation in Istanbul gelegt.

Haartransplantationen in der Türkei werden immer beliebter. Der international herausragende Ruf der Kliniken in der Türkei hat wesentlich zu einem stabilen Wirtschaftswachstum im Bereich des Gesundheitstourismus geführt. Dabei gehören die Haarverpflanzungen in der Türkei zu den am häufigsten durchgeführten ästhetischen Eingriffen.

Die optimale Verbindung eines Kultururlaubs am Meer und eines notwendigen Klinikbesuchs steigert die Beliebtheit der Kliniken für Haartransplantation noch weiter. Vor allem das erfahrene Personal der NimClinic hat mit der hohen Servicequalität wesentlich zum internationalen guten Ruf der NimClinic beigetragen.

Die NimClinic: eine zuverlässige Marke im Gesundheitssektor der Türkei

Die NimClinic hat ihren Schwerpunkt auf die modernsten Techniken bei der Haartransplantation in Istanbul gelegt. Durch die ständige Weiterentwicklung der angewendeten Methoden ist es den Ärzten gelungen, mit der FUE Haartransplantation eine Anwachse Rate der Haarfollikel von bis zu 98 Prozent zu erreichen.

Dabei werden die einzelnen FUE Methoden genau nach den individuellen Bedürfnissen der Patienten eingesetzt, um den bestmöglichen Erfolg zu erreichen. Bei allen Eingriffen kommt selbstverständlich nur das neueste Equipment, das sich auf dem höchsten medizinischen Standard befindet, zum Einsatz. Ständige Schulungen helfen dem Personal, immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein und das Wissen zum Wohl der Patienten einsetzen zu können.

Die DHI Methode und innovative Erweiterungen der Technik

Die Haartransplantation soll für den Patienten ein angenehmes Erlebnis darstellen. Um Schmerzen zu vermeiden, erfolgt deshalb der Eingriff unter örtlicher Betäubung.

Am häufigsten kommt in der NimClinic die beliebte FUE Haartransplantation zum Einsatz. Hier handelt es sich um eine fortschrittliche DHI Technik, bei der die Haarfollikel mit einer feinen rotierenden Nadel aus dem Spenderbereich am Hinterkopf entnommen und in den kahlen Stellen der Kopfhaut wiedereingesetzt werden. Durch das Auffüllen der haarlosen Stellen mit neuen Haarfollikeln ermöglicht der Chirurg das Wachstum von gesundem Haar.

Abhängig von der angewendeten Methode setzt der Haarchirurg die transplantierten Haare in vorbereitete Stichkanäle oder durch Druck in die Kopfhaut ein.

Die hohe Qualität des Eingriffs wird erst nach einigen Monaten sichtbar. Kurz nach der Haartransplantation in der Türkei fallen die verpflanzten Haare und die Haare der Umgebung vorerst aus.

Trotzdem gehört die DHI Haartransplantation in der Türkei zu den beliebtesten Operationsmethoden. Durch die geringen Verletzungen der Kopfhaut schreitet die Heilung rasch voran. Schon nach wenigen Wochen ist der Patient in der Lage, das Wachstum der neuen Haare zu beobachten. Das endgültige Ergebnis ist nach einem Jahr sichtbar. Der früher von Haarausfall Betroffene kann sich an vollem Haar erfreuen und muss keinen weiteren Verlust der Haare befürchten. Ein neues Leben voller Selbstbewusstsein und Erfolg beginnt.

NimClinic © NimClinic

Vorher-Nachher-Bilder überzeugen

Die Haartransplantation Türkei Vorher-Nachher-Bilder werden in der NimClinic dokumentiert. Diese Bilder zeigen nicht nur dem Haarchirurgen den Fortschritt der Heilung und des Haarwachstums. Sie helfen auch noch unentschlossenen Patienten, sich aufgrund der hohen medizinischen Qualität und der Erfolge für die NimClinic zu entscheiden.

All-inclusive-Pakete für die Patienten

Damit alle von Haarausfall Betroffenen in den Genuss einer Haartransplantation in der Türkei kommen, bietet die NimClinic All-inclusive-Pakete an. In diesen Paketen sind alle Leistungen von der Vorbesprechung, über die Analyse des Haarausfalls, eine Blutuntersuchung, der Eingriff und die Nachbehandlung enthalten.

Damit sich die Patienten nicht um organisatorische Belange kümmern müssen, übernimmt das Personal der NimClinic die Organisation des Aufenthalts. Die Patienten müssen nur den Flug in die Türkei und den Rückflug selbst buchen. Für den Transfer vom Flughafen in die NimClinic, den Shutteltransport zum Hotel, die Buchung des Hotelzimmers mit Frühstück und die Dienste eines Dolmetschers sorgt das Klinikpersonal.

Die All-inclusive-Pakete enthalten auch alle benötigten Medikamente, Pflegemittel zur Förderung der Heilung und des Haarwachstums, eine Plasmabehandlung, ein Stützkissen für den Nacken und die Unterstützung für die folgenden zwölf Monate.

Gerade bei den All-Inklusive Paketen wird der Preisunterschied für den Eingriff zu Deutschland deutlich sichtbar. Die Preise liegen um mehr als 50 Prozent unter den Kosten, die in Deutschland für eine Haartransplantation aufgewendet werden müssen. Obwohl die Kosten, die Kliniken in Deutschland berechnen, wesentlich höher sind, sind die Kosten für die Nachbehandlungen, Medikamente und Pflegemittel nicht in der Rechnung enthalten. Diese Leistungen werden noch zusätzlich in Rechnung gestellt. In der NimClinic ist man bemüht, den Patienten qualitativ hochwertige Haartransplantationen für ein geringes Budget anzubieten. Alle Zusatzleistungen sind in den All-Inklusive Paketen enthalten. Der Patient erhält eine Preisgarantie.

NimClinic © NimClinic

Weitere Dienstleistungen der NimClinic im Dienst der Schönheit.

Neben der Haartransplantation zum Auffüllen kahler Stellen auf der Kopfhaut bietet die NimClinic auch Barttransplantationen und Langhaartransplantationen an. Haartransplantationen ohne Rasur machen es den Patienten möglich, schnell wieder in die gewohnte Freundesrunde zurückzukehren, ohne sich lästigen Fragen stellen zu müssen.

Neben den Haartransplantationen, die den größten Teil der Schönheitsoperationen ausmachen, führen die Ärzte der NimClinic in Istanbul auch Behandlungen aus dem Bereich der Zahnmedizin und der plastischen Chirurgie durch. Haartransplantationen mit hohem Qualitätsstandard sind in der NimClinic für ein geringeres Budget als in Deutschland möglich. Die Schönheit steht an vorderster Stelle.