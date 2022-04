„Öko-Test“: Veganer Wurst-Ersatz enthält ungesunde Zusatzstoffe

Von: Ines Alms

Veganer Wurst-Ersatz: Augen auf beim Einkauf (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

„Öko-Test“ hat veganen Wurst-Ersatz untersucht: Die meisten Marken enthalten Mineralöl, umstrittene Zusatzstoffe wie Carrageen und zu viel Salz.

Frankfurt/Main – Veganer Wurst-Ersatz hat in der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 4/2022) schlechte Noten bekommen. In den Aufschnitten steckt zwar kein Fleisch, dafür aber meist eine Menge unerwünschter anderer Stoffe. Es fanden sich Bestandteile von Mineralöl sowie relativ viele und teils umstrittene Zusatzstoffe wie das Verdickungsmittel Carrageen. Außerdem enthält ein Großteil der Marken eine unnötige Menge Salz. Nur einer der 19 untersuchten veganen Aufschnitte hat die Note „gut“ bekommen, 13 der Produkte haben mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ abgeschnitten. Immerhin: In der Geschmacksprüfung gab es nichts zu beanstanden.

Vegan liegt voll im Trend und auch vegane Wurst klingt zunächst vielversprechend. Es ist kein Tier dafür gestorben, es mussten keine Antibiotika eingesetzt werden und klimaschonend ist sie auch. Und eigentlich sollte ein veganes Produkt im Idealfall auch gut für die Gesundheit des Menschen sein oder wenigstens nicht schädlich.

