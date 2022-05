Mit einfachem Riechtest Parkinson früh erkennen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Ein ganz einfacher Riechtest kann schon erste, frühe Anzeichen einer Parkinsonerkrankung liefern. (Symbolbild) © Robijn Page/Imago

Parkinson ist eine neurologische Erkrankung im Gehirn und betrifft die Motorik und Bewegung. Doch auch ein gestörter Geruchssinn kann ein Frühsymptom sein.

„Die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e. V.“ (DPG) und „Die Deutsche Parkinson Vereinigung Bundesverband e. V.“ (DPV) wissen aus der Zusammenarbeit mit Medizinern, Patienten und Angehörigen, wie häufig von Beeinträchtigungen des Riechens der Betroffenen im frühen Stadium berichtet wird. Bereits in einer in der Zeitschrift „Der Nervenarzt“ veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2000 von Prof. Dr.med. Dr. med. habil. Dipl.-Psych. Christoph J. G. Lang u. a., konnte nachgewiesen werden, dass Riechstörungen bei Parkinson bilateral und im Frühstadium der Erkrankung auftreten. Im Rahmen der Untersuchung kam man zu dem Schluss, dass die Überprüfung der Geruchsfunktion eine wertvolle Methode in der klinischen Diagnostik sein kann.

Welchen einfachen Riechtest Sie zu Hause durchführen können, verrät Ihnen 24vita.de.

Einen frühen und doch entscheidenden Hinweis, ob Sie Defizite im Geruchssinn und möglicherweise erste Anzeichen einer Parkinson-Erkrankung zeigen, kann Ihnen schon ein ganz einfacher Riechtest zu Hause zeigen. Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie wahrscheinlich in Ihrer Küche im Gewürzschrank.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.