Ohne Geruch: Parosmie ist Corona-Spätfolge sowie Parkinson-Frühsymptom

Von: Natalie Hull-Deichsel

Ein Riechtraining mit Düften und Gewürzen nach einer Corona-Infektion kann die gestörten Riechzellen wieder stimulieren und reaktivieren. Gleichzeitig kann die fehlende Wahrnehmung des Geruchs von Oregano ein erstes, frühes Anzeichen einer Parkinsonerkrankung liefern. (Symbolbild) © Robijn Page/Imago

Die Störung des Geruchsinns (Parosmie) ist nicht nur für manche Menschen die Folge einer Corona-Infektion. Auch Parkinson ist mit Riechverlust verbunden.

München – Plötzlich auftretende Riech- und Schmeckstörungen gelten mittlerweile als eines der bekanntesten Symptome einer Corona-Infektion. Bei bis zu 20 Prozent der Betroffenen können diese über Monate oder länger andauern, manche Menschen leiden auf unbestimmte Zeit an der Störung bzw. sogar einem Verlust ihres Geruchs- und Geschmacksvermögens. Was eine Begleiterscheinung von Corona ist, kann auch ein Frühsymptom einer neurologischen Erkrankung, etwa Parkinson sein.

Einen frühen und doch entscheidenden Hinweis, ob Sie Defizite im Geruchssinn und möglicherweise sogar erste Anzeichen einer Parkinson-Erkrankung zeigen, kann Ihnen schon ein ganz einfacher Riechtest zu Hause zeigen. Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie wahrscheinlich in Ihrem Gewürzschrank in der Küche.

