Manhattan-Effekt: Wie er die Partnerschaft beeinträchtigen kann

Von: Laura Knops

In einer Beziehung sollten Partner sich bei der Erfüllung ihrer Wünsche und Träume gegenseitig unterstützen. Dies kann jedoch zur Zerreißprobe für die Partnerschaft werden.

Eine glückliche Beziehung schenkt Kraft und Geborgenheit. Gegenseitige Unterstützung und Bestärkung gehören dabei zu den wichtigsten Pfeilern im Zusammenleben. Richten sich die Wünsche und Pläne des Partners allerdings gegen das gemeinsame Beziehungswohl, kann diese Unterstützung schnell nachlassen. Paarforscher haben herausgefunden, dass viele Menschen aufhören, ihren Partner bei der Erfüllung seiner Lebensträume zu unterstützen, wenn sie glauben, dass diese die Beziehung gefährden könnten.

Glückliche Partnerschaft: Manhattan-Effekt gefährdet Beziehungswohl

Gegenseitige Unterstützung und Vertrauen bilden die Basis für jede Beziehung. Der Manhattan-Effekt gefährdet dies allerdings. © Addictive Stock/Imago

Der Umzug in eine neue Stadt für den Traumjob, die Planung der lang ersehnten Weltreise oder das Training für einen Marathon – Die persönliche Entfaltung eines Einzelnen kann nicht selten Liebe und Partnerschaft auf die Probe stellen. Versucht die eine Person, den Partner zum Bleiben zu überreden oder gar dessen Pläne zu durchkreuzen, aus Sorge, die Umsetzung der Pläne könnte die Beziehung gefährden, sprechen Experten vom sogenannten „Manhattan-Effekt“. Doch: Genau diese Beziehungs-Dynamik scheint eine weitaus größere Gefährdung für die Partnerschaft zu sein, als wenn Paare sich gegenseitig unterstützen.

Der Begriff „Manhattan-Effekt“ geht zurück auf Woody Allens Komödie „Manhattan“ aus dem Jahr 1979. In dem Film wird die Geschichte von Isaac erzählt, der die jüngere Tracy datet. Als sie zum Studieren nach England gehen will, fleht er sie an, zu bleiben – aus Angst, die räumliche Trennung könnte die Beziehung gefährden. Der Titel des Films beschreibt also das Phänomen, wenn sich Liebe und individuelle Ziele in einer Partnerschaft im Weg stehen.

Manhattan-Effekt: Das sagt die Forschung

Der Manhattan-Effekt wurde in der Psychologie mehrfach untersucht. In einer US-amerikanischen Studie aus dem Jahr 2014, die im „Journal of Personality and Social Psychology“ veröffentlicht wurde, fanden die Wissenschaftler dabei Beweise, dass der Manhattan-Effekt tatsächlich existiert und obendrein eine Bedrohung für die Beziehung darstellt. In sieben Experimenten stellten die Forscher fest, dass Probanden und Probandinnen nur dann die Interessen des Partners unterstützen, wenn diese keine Gefahr für die gemeinsame Zukunft darstellen. Gefährden die Pläne und Ziele des Gegenübers dagegen die Beziehung, lässt die Unterstützung meist nach oder schlägt sogar ins Gegenteil um. Die Persönlichkeitspsychologin Fanny Jimenez fand zudem heraus, dass der Manhattan-Effekt nicht nur auf Liebesbeziehungen beschränkt ist. Auch in Freundschaften oder am Arbeitsplatz kann das Phänomen auftreten, wie sie gegenüber dem Business Insider verriet.

Egal ob unter Freunden oder Partnern – einen positiven Einfluss auf die Beziehung hat der Manhattan-Effekt wohl eher nicht. Den anderen nicht zu unterstützen oder gar daran zu hindern, seine Ziele und Wünsche umzusetzen, belastet die Beziehung dauerhaft. Dagegen helfen kann allerdings nur eine offene und ehrliche Kommunikation. Dazu müssen sich beide Partner allerdings erst über ihre Emotionen klar werden. „Den Manhattan-Effekt zu kennen hilft daher, Entscheidungen nicht nur aus Angst heraus zu treffen – denn die ist hier wie so oft leider ein schlechter Ratgeber“, so Fanny Jimenez gegenüber dem Business Insider.

