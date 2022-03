Milchalternativen wie Hafermilch: Sind die pflanzlichen Drinks gesünder als Kuhmilch? Ein Nährstoff-Vergleich

München: Atelierbesuch bei Katharina von Werz - Kunst, die glücklich macht

Das Buchheim Museum der Phantasie in Bernried am Starnberger See zeigt derzeit fantastische Werke der Münchner Künstlerin Katharina von Werz. Am 20. März 2022 lädt das Haus zu einer Podiumsdiskussion ein. Wir haben die große Malerin und Bildhauerin in ihrem Haus in München besucht. Ein Gesamtkunstwerk.