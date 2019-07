Mit diesem ungewöhnlichen Trick werden Sie Pickel schnell und einfach los

"Erdbeer-Beine"? Hautärztin verrät, was gegen die Punkte an den Beinen wirklich hilft

Kleine dunkle Pünktchen nach der Rasur an den Beinen - ein Phänomen, mit dem viele Frauen kämpfen. Liegt es an den Klingen? Oder an häufiger Rasur? Wir geben Antworten.