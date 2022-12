Plötzlicher Kindstod: Wenn Kind aufhört zu atmen – So schläft Ihr Baby sicher

Von: Judith Braun

Stirbt ein Baby plötzlich im Schlaf, ist das für Eltern ein schwerer Schock. Das Risiko für Plötzlichen Kindstod kann allerdings reduziert werden.

Für Eltern ist die Vorstellung, ihr Kind könne am Plötzlichen Kindstod sterben, ein Alptraum. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Denn die Zahl der Fälle von Plötzlichem Kindstod oder SIDS (Sudden Infant Death Syndrom) in Deutschland ist rapide zurückgegangen. Das liegt unter anderem daran, dass Eltern inzwischen für das Risiko und das richtige Verhalten nach der Geburt sensibilisiert werden. Zudem macht die wissenschaftliche Entdeckung einer möglichen Ursache von Plötzlichem Kindstod weitere Hoffnung. Dennoch sollten Eltern weiterhin darauf achten, dass ihr Kind sicher schläft.

Wie Sie das Risiko gerade in der sensiblen Phase reduzieren können, verrät 24vita.de.

„Grundsätzlich geht man davon aus, dass viele Punkte zusammenkommen müssen, damit ein Säugling plötzlich stirbt“, erklärt Dr. Anna Treptow, Leiterin der Neonatologie am Diakonissenkrankenhaus Dresden gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Laut der Ärztin gehören dazu erstens mitgebrachte Anlagen, über die man allerdings noch wenig weiß. Der zweite Risikofaktor steht in Zusammenhang mit einer möglichen sensiblen Phase. In dieser Zeit können Kinder anfälliger für den Plötzlichen Kindstod sein. Denn er passiert fast nur im ersten Lebensjahr, wobei es die meisten Babys im zweiten bis fünften Lebensmonat trifft. Daneben spielen auch die äußeren Einflussfaktoren, die für einen sicheren Schlaf des Kindes sorgen, eine Rolle.

