Rundum-Betreuung im eigenen Zuhause – für ein würdevolles Leben im Alter

Teilen

Zur Betreuung der Senioren gehört auch das Zwischenmenschliche. © iStock

Pflegebedürftige Familienmitglieder wünschen sich oft, im eigenen Heim versorgt zu werden. Die Pflegekräfte von Promedica Plus sind genau darauf spezialisiert.

Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, stehen Angehörige oft vor einer schwierigen Entscheidung. Die Betreuung eines geliebten Menschen mit einem Vollzeitjob oder der Erziehung eigener Kinder unter einen Hut zu bringen, ist kein Leichtes. Gleichzeitig ist ein Pflegeheim für die meistens keine Option – weder für die Angehörigen, noch für die Pflegebedürftigen, die verständlicherweise in ihrem vertrauten Umfeld bleiben wollen. Genau hier unterstützt Promedica Plus in München und Umland mit einer 24-Stunden-Pflege durch osteuropäische Pflegekräfte.

Selbstbestimmtes Leben im Alter – durch Pflege im eigenen Zuhause

Am Anfang fällt es vielen schwer, die Pflege eines geliebten Menschen einem Fremden zu überlassen. Eine sorgfältige Auswahl der Pflegekraft spielt deshalb für Promedica eine große Rolle – das Verhältnis soll sowohl zwischenmenschlich als auch sprachlich passen. Um für eine optimale Rundum-Betreuung zu sorgen, wohnen die Pflegekräfte bei den Patienten: Sie übernehmen Aufgaben im Haushalt, kümmern sich um die Körperpflege der Patienten und unterstützen diese dabei, mobil und beweglich zu bleiben. Bei Notfällen in der Nacht sind sie ebenfalls zur Stelle – so können sich Angehörige beruhigt sein, dass ihre Lieben stets versorgt sind.

Promedica setzt bei der Auswahl der Pflegekräfte auf hohe Qualitätsstandards: Die Mitarbeiter sind intensiv geschult und haben die umfassende Ausbildung an der Promedica-Akademie mit DEKRA-Zertifizierung bestanden. Neben der fachlichen Eignung bringen die Kräfte aber auch persönliches Engagement, Zuverlässigkeit und einen herzlichen Umgang mit den Patienten mit. Gemeinsame Spaziergänge, Gespräche und Aktivitäten gehören zur Betreuung genauso dazu, wie die Sorge um das gesundheitliche Wohlbefinden.

Die Vorteile von Promedica Plus

Hohe Qualität zu fairen Preisen

Zertifiziertes Betreuungspersonal

Schnelle Verfügbarkeit

Individuelle Beratung

Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

Kurze Mindestvertragslaufzeit

20 Jahre Erfahrung

Europäischer Marktführer

Einziger Komplettanbieter

100% legal

Ein harmonisches Verhältnis zwischen Pflegekraft und Senioren spielt für Promedica eine wichtige Rolle. © iStock

Promedica ist seit fast 20 Jahren Marktführer in Europa, was die häusliche Betreuung von pflegebedürftigen Senioren angeht. Für die über 8.000 Mitarbeiter ist es eine Herzensangelegenheit, den Senioren ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Um die Qualität der Pflege zu gewährleisten, prüfen Care Manager regelmäßig vor Ort, dass die Patienten optimal versorgt werden.

Kontakt

PROMEDICA PLUS München-Mitte

24h-Pflege in München und Umland

Elisabeth und Ulrich Annas

Tal 44

80331 München



Tel.: 089 – 896 746 165

E-Mail: annas@24-stunden-pflege-annas.de

Webseite: 24-stunden-pflege-annas.de