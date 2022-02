Corona-Test positiv und Quarantäne: Was gilt für Kinder und Erwachsene?

Von: Natalie Hull-Deichsel

Nach einem positiven Corona-Test der Eltern und Kinder ist erstmal Stubenhocken angesagt. (Symbolbild) © Science Photo Library/imago

Sie haben einen positiven Corona-Schnelltest oder PCR-Test? Die nächsten Schritte für Sie und Ihr Kind in Quarantäne sollten Sie unbedingt kennen.

München – Nach einem zu Hause durchgeführten, positiven Selbsttest oder einem Antigen-Schnelltest in der Apotheke oder im Testzentrum ist umgehend Vorsicht geboten. Es besteht ein konkreter Verdacht einer Infektion, sodass Sie sich so schnell wie möglich nach Hause begeben sollten. Kinder, deren Corona-Selbsttest in der Schule oder dem Kindergarten positiv ausfallen, gelten ebenfalls als Corona-Verdachtsfall und sollten schnellstmöglich in häusliche Quarantäne.

Wichtige Informationen zur Quarantäne, die Sie als Eltern für sich und Ihre Kinder beachten sollten, verrät Ihnen 24vita.de.

Bei einer häuslichen Quarantäne verlassen Sie und/oder Ihr Kind nicht die Wohnung. Das Kind kann die Schule oder den Kindergarten nicht besuchen, Sie sollten nicht zur Arbeit gehen, nicht zum Einkaufen – auch nicht zu den Abfalltonnen und zum Briefkasten, wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus leben. Während der Quarantäne darf die Wohnung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen werden.

