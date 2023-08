Regelungen und Tipps für den Medikamentenkauf im Urlaub

Gesetzliche Regelungen

Von Maria Wendel schließen

Reiseapotheke aufstocken? Arzneimittel im Ausland sind oft günstiger. Doch der Kauf birgt auch Risiken, wenn man nicht aufpasst.

Schmerzmittel, Verdauungshilfen oder Fiebermedizin für Kinder – in einem gut ausgestatteten Haushalt sollten die wichtigsten Notfallmedikationen stets griffbereit sein. Da die Bestückung der Hausapotheke jedoch schnell kostspielig werden kann, tendieren immer mehr Menschen dazu, ihre Medikamente im Ausland zu erwerben. An vielen bei Deutschen populären Urlaubszielen sind Arzneimittel oft deutlich preiswerter als in Deutschland, wodurch es sich durchaus rentieren kann, vor der Heimreise noch einen Abstecher in die Apotheke oder Drogerie zu machen.

Jedoch müssen bei der Einfuhr von Medikamenten die geltenden rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Dabei geht es nicht nur um die Zollvorschriften der Bundesrepublik, sondern teilweise auch um die Einschränkungen des Betäubungsmittelgesetzes. Wenn all diese Aspekte berücksichtigt werden, steht dem Erwerb der Medikamentenschnäppchen im Urlaub nichts mehr entgegen. Damit Sie Ihre nächste Reise sorgenfrei starten können, finden Sie hier die relevanten Informationen zum Arzneimittelkauf im Ausland.

Für die Medikamenten-Einfuhr gelten in Deutschland strikte Vorschriften

Prinzipiell ist es gestattet, Arzneimittel und andere Gesundheitsprodukte nach Deutschland einzuführen. Allerdings können Medikamente nicht in unbegrenzter Menge mitgeführt werden und so manches Präparat, das im Ausland frei verkäuflich ist, unterliegt in Deutschland strengeren Vorschriften.

+ Sprachhindernisse oder Unwissenheit bezüglich Arzneimitteln können im Urlaub dazu führen, dass falsche Medikamente erworben werden. (Symbolbild) © Manuel Geisser/Imago

Wie unter anderem die Verbraucherzentrale in einem Artikel zum Thema erläutert, dürfen nur Medikamente für den persönlichen Gebrauch nach Deutschland eingeführt werden. Wer also plant, im großen Umfang einzukaufen, um mit den preiswerteren Pillen später Gewinn zu erzielen, handelt gegen das geltende Gesetz. Generell darf nur eine Menge mitgeführt werden, die den Dosierungsempfehlungen der Packungsbeilage entsprechend für etwa drei Monate ausreicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Arzneimittel frei verkäuflich oder verschreibungspflichtig ist. Sofern Sie ein gültiges Rezept für das Medikament haben, dürfen Sie auch Mittel, die einer ärztlichen Verordnung bedürfen, im Ausland kaufen und nach Deutschland bringen. In diesem Fall sollten Sie stets das entsprechende Rezept oder zumindest ein Schreiben Ihres Arztes als Nachweis bei sich haben. Vorsicht ist bei der Einreise aus einem zoll- oder steuerrechtlichen Sondergebiet geboten: Hier könnten andere Bestimmungen gelten, über die Sie sich vor Ihrer Abreise unbedingt informieren sollten.

Medikamentenkauf im Ausland: Der Inhalt entspricht nicht immer der Beschriftung

Beim Erwerb von Medikamenten im Ausland gibt es natürlich auch Herausforderungen. Sprachhindernisse oder allgemeine Unwissenheit bezüglich Arzneimitteln können schnell dazu führen, dass falsche Präparate erworben werden, die im schlimmsten Fall sogar gesundheitliche Komplikationen verursachen können. Während häufig benötigte Mittel wie beispielsweise Schmerztabletten weltweit oft unter demselben Namen verkauft werden, trifft das nicht auf alle Medikamente zu. Teilweise ähneln sich Namen sehr, obwohl es sich um zwei völlig unterschiedliche Präparate mit verschiedenen Wirkungen handelt.

Vor dem Kauf sollten Sie sich daher immer genau über die Wirkstoffe des jeweiligen Medikaments informieren. Darüber hinaus kann auch der Kauf selbst zur Falle werden. Denn das Interesse an günstigen Arzneimitteln hat vielerorts auch zwielichtige Händler angelockt. Selbst wenn das Angebot noch so verführerisch erscheint: Erwerben Sie Ihre Medikamente auch im Ausland nur in Apotheken und seriösen Geschäften. Andernfalls riskieren Sie möglicherweise ernste gesundheitliche Konsequenzen.

Blutdruck ohne Medikamente senken: Elf Lebensmittel können helfen, Folgeschäden zu vermeiden Blutdruck ohne Medikamente senken: Elf Lebensmittel können helfen, Folgeschäden zu vermeiden

Einige Medikamente sollten Sie besser nicht im Urlaub kaufen

Sofern Sie die geltenden Vorschriften einhalten, steht dem Kauf Ihrer Medikamente im Ausland grundsätzlich nichts mehr im Weg. Dennoch sollten bestimmte Arzneimittel auch weiterhin besser in Deutschland erworben werden, um bei der Einreise keine Schwierigkeiten zu bekommen. Dazu gehören unter anderem Präparate, die in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Das kann beispielsweise bei Psychopharmaka wie ADHS-Medikation der Fall sein. Die Verbraucherzentrale warnt zudem vor der Einfuhr von verbotenen Substanzen, die teilweise zu Doping-Zwecken missbraucht werden. Dazu zählen anabole Stoffe wie Hormone und Wachstumsfaktoren, die zum Beispiel von Transpersonen während ihrer Geschlechtsangleichung verwendet werden. Auch bei Naturheilmitteln, sogenannten Lifestyle-Präparaten oder Nahrungsergänzungsmitteln ist Vorsicht geboten, da diese Substanzen enthalten können, die in Deutschland strengen Regelungen unterliegen. Im Zweifelsfall sollten Sie diese Arzneimittel also besser nicht im Ausland kaufen und nach Deutschland mitbringen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Manuel Geisser/Imago