Mut - eine mentale Superpower

Von: Susanne Stockmann

Teilen

Professor Dr. Volker Busch erforscht das menschliche Gehirn © Petra Homeier

Das Leben ist nichts für Feiglinge - aber gerade in Zeiten wie diesen kann einem der Mut leicht abhanden kommen. Aktuell beeindrucken uns die Menschen in der Ukraine mit ihrer Standfestigkeit im Krieg gegen Russland. Der Regensburger Neurowissenschaftler und Psychiater Professor Dr. Volker Busch weiß, was mutige Menschen anders machen und wie wir von Vorbildern profitieren.

Mutig handelt, wer ein Risiko wagt, um ein lohnendes Ziel zu erreichen. Dafür muss die Komfortzone verlassen werden. „Mut spielt sich häufig im Stillen ab“, so Dr. Volker Busch. Mutig waren die Pflegekräfte, die sich um Covid-Patienten kümmerten, als sie sich selbst noch nicht durch Impfung schützen konnten. Mutig ist auch der Dreijährige, der allein durch die Tür in den Kindergarten geht. Oder das Paar, das sich trennt, weil es nur noch streitet. Der Angestellte, der einen neuen Job sucht, obwohl der alte unkündbar war. Mut wächst, wenn eine Situation auf Dauer unzufrieden macht, wenn gegen innere Werte und Überzeugungen gelebt werden muss. Die russische TV-Journalistin Marina Owsjannikowa warnte in einer Nachrichtensendung die Menschen vor Falschmeldungen über den Ukrainekrieg, obwohl sie damit ihren Job und die Sicherheit ihrer Familie riskiert. Oft wachsen in Notsituationen Menschen über sich hinaus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte eine Fluchtmöglichkeit der USA ab und gibt in täglichen Videobotschaften seinem Volk den Halt zum Überleben. Doch Mut sollte nicht mit Heldentum verwechselt werden, so Professor Busch, der auch als Therapeut arbeitet: „Die allermeisten Menschen sind sehr viel mutiger als sie glauben.“

Wir haben nur verlernt, danach zu handeln. Ein verbreitetes Problem in zufriedenen, zu satten Gesellschaften, in denen sich viel darum gesorgt wird, Pfründe zu sichern. Das Handeln werde träge, in der Geschäftswelt ebenso wie der Politik. Es wird mehr zerredet als gehandelt. Mutlosigkeit und der Drang nach Perfektionismus können lähmen. „Perfektionismus ist der Mut-Killer Nummer eins“, so Busch. Wer mit den Veränderungen der modernen Welt Schritt halten will, müsse Veränderungen wollen und dabei in Grenzen Fehler und Scheitern einkalkulieren. Aus Misserfolgen könne viel gelernt werden und ein psychologischer Lehrsatz besagt: „Nur in Krisenzeiten entwickeln sich die Menschen weiter.“

Grundstein wird in der Kindheit gelegt

Mutigen Menschen ist eine gewisse Beherztheit gemeinsam: „Der Entschluss etwas zu tun, auch wenn der Ausgang alles andere als gewiss ist und diesen Weg trotz aller Ängste und Unsicherheit konsequent zu verfolgen!“ Beherztes Handeln ist zum Teil angeboren, wird aber zum größten Teil in der Kindheit erlernt. Dazu gehört, dass Mädchen und Buben allein Erfahrungen machen, Schwierigkeiten des Alltags bewältigen dürfen, wie mit dem Radl zur Schule fahren, Streitigkeiten selbst klären, usw. „So entwickeln sich Erwachsene, mit Vertrauen in ihre Fähigkeiten, die mutig handeln können“, so Dr. Busch.

Den Mutigen gehört die Welt, heißt es: Der wahre Lohn lasse sich nicht in den klassischen Kategorien Geld, Erfolg oder Glück messen, so der Wissenschaftler: „Eines der wichtigsten psychologischen Grundbedürfnisse überhaupt ist das Gefühl, Handlungsmacht zu haben, die persönliche Welt mitbestimmen zu können. Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit schlägt jeden Berufserfolg oder viel Geld auf dem Konto!“

Wer sich selbst hinterfragt, stellt vielleicht fest: Es gibt Bereiche, in denen fällt Mut leicht, in anderen dagegen regiert der Hasenfuß. Wer kein Problem hat, an der Börse zu spekulieren, wird dennoch nicht unbedingt unerschrocken zum Bungee-Jumping gehen oder allein in den Urlaub fahren. Auch diese Charakterzüge können mit frühkindlichen Prägungen zusammenhängen. Die gute Nachricht: Es ist möglich, sich Mut anzutrainieren. In kleinen Schritten können Ängste überwunden werden. Die Erfahrung mit Therapien zeigt, durch kleine Mikroveränderungen, kleine Schritte, die Überwindung bedürfen, kann man sich auch im späteren Leben noch Mut antrainieren!

Lernen von Vorbildern Menschen, die ihre Ängste besiegen und mutig für Rechte eintreten oder Widerstand leisten, gelten als Vorbilder. Von solchen Menschen lernen, heißt jedoch nicht unbedingt, ihr Handeln für sich selbst komplett zu übernehmen, sondern einzelne Aspekte herauszupicken und seine eigene Geschichte zu schreiben. Dr. Busch: Diese Frauen und Männer und ihre Lebensgeschichten berühren uns und das eröffnet die Chance, zu überlegen, wie haben sie gehandelt und was davon möchte ich in mein Leben integrieren? Was bedeutet es für mich, sich gegen Ungerechtigkeit, Terror in einer Gesellschaft aufzulehnen, die eigene Meinung zu vertreten? Diese Fragen könne jeder für sich beantworten und versuchen, danach in seinem eigenen Kontext zu handeln. Unser Experte Professor Volker Busch ist Facharzt für Neurologie sowie Facharzt für Psychiatrie am Uniklinikum in Regensburg. Er hält Vorträge und veröffentlicht Podcasts (auch zum Thema Mut in der Reihe „Gehirn Gehört“). Buchtipp: Volker Busch: Kopffrei! Wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen, Droemer, 18 Euro

6 Schritte zu mehr Mut

Motivation klären

Das Schlimmste sei, sich zu Handlungen drängen zu lassen, die man gar nicht wirklich tun möchte. Das ist die Erfahrung von Psychiater Busch: „Daher sollte man sich fragen, warum man etwas machen will.“ Würde man sich einfach emotional mitreißen lassen, z.B. Aktien kaufen, weil alle Freunde und die Nachbarn daraufsetzen, könne dies zu einer Kurzschlusshandlung führen. Die Ergebnisse solch spontaner Mut-Aktionen seien meist nicht sehr nachhaltig. (Lesetipp für sinnvolle Geldanlagen!)

Ängste hinterfragen

Ängste sind sinnvoll, sie warnen uns vor Gefahren. Aber sie können uns auch daran hindern, mutig zu handeln. Dr. Busch: „Der Grund für eine Angst ist oft im Kern real, aber ihre Auswirkung wird oftmals deutlich überschätzt.“ Daher sollten Ängste und Hindernisse realistisch bewertet werden. Auch ein Plan B gibt, wenn dies die Situation erlaubt, zusätzliche Sicherheit.

Gewohnheiten ändern

Nicht nur Ängste auch die persönliche Komfortzone lähmt Menschen. Dr. Busch: „Die Bequemlichkeit tarnt sich gern als Angst: Sie behauptet: „Ich trau mich nicht.“ Dabei stimmt eher: „Ich bin zu faul.“ Wer sich aufraffen möchte, es aber nicht schafft, sollte bremsende Gewohnheiten hinterfragen und brechen.

Veränderungen planen

Selten müssen Veränderungen spontan passieren, meist ist es möglich, einzelne Schritte zu planen, eine Struktur und ein eventuelles Sicherheitsnetz zu schaffen. Professor Busch: „Pläne nehmen uns an die Hand und binden uns ans Ziel.“ Das sei im Fitnessstudio nicht anders als bei der Suche nach einem neuen Job. Busch: „Ein Plan gibt den Weg vor und schenkt Orientierung.“ Die eine große mutige Veränderung wird in viele kleine, weniger Angst einflößende Schritte aufgeteilt.

Ins Handeln kommen

Schon Aristoteles wusste, zwischen dem, was ein Mensch will, und dem, was er dann tut, besteht ein großer Unterschied. Dahinter verbirgt sich ein psychologischer Effekt: „Allein die Vorstellung dessen, was ich tue, macht mich schon so glücklich, dass es schwerfällt, diesen Zustand freiwillig zu verlassen“, erklärt Professor Busch das Phänomen. Veränderungen sind anstrengend, sie kosten Mühe, daher muss man sich zum ersten Schritt zwingen. Es braucht Tapferkeit, eine gewisse Kühnheit, ins Handeln zu kommen.

Feedback geben

Die meisten Menschen schaffen in ihrem Leben viel mehr als sie glauben, so die Erfahrung von Dr. Busch. Das Gehirn jedoch speichert eher die Misserfolge. Daher ist es wichtig, sich selbst die kleinen Erfolge im Alltag deutlich zu machen: Im Betrieb sachlich eine klare Meinung vertreten? In der Autowerkstatt die Reparatur hinterfragt? Das habe ich gut gemacht! Dr. Busch: „Beim Feedback geben, geht es auch um Selbstfürsorge. Wir Menschen brauchen diese positive Verstärkung.“ Wer sich klar mache, was er schon erreicht hat, bekommt einen deutlichen Motivationsschub!