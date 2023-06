Abnehmen mit Pfeffer-Limetten-Drink: Charlotte Karlinder verrät Diät-Rezept

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Ein paar Kilos abnehmen, ohne sich groß anzustrengen: Was Diätdrinks versprechen, klingt für Sie nach einer dubiosen Angelegenheit? Eine Gesundheitsexpertin sieht in einem Rezept echten Schlankmacher.

Nur ausgewogene Ernährung in Verbindung mit viel Bewegung macht oder hält langfristig schlank. So die Einschätzung der meisten Ernährungsmediziner. Doch es gibt Tricks und Kniffe, die diesen Effekt verstärken. Wer etwa vermehrt auf ballaststoffreiche Ernährung setzt, soll den Bauchspeck schneller schmelzen lassen können, so eine Studie. Auch das Konzept des „intuitiven Essens“ kann bei vielen Menschen das Gewicht positiv beeinflussen. Denn wer nur bei Hunger isst, entwickelt in der Regel ein besseres Gefühl für den eigenen Körper. Infolge werden auch Hunger und Sättigungsgefühle stärker wahrgenommen.

Getränke können ebenfalls echte Schlankmacher sein. So kann Tee mit Ingwer der AOK zufolge eine Diät unterstützen. Grüner Tee, Oolong, Minze, Ingwer oder Löwenzahn kurbeln auf verschiedene Art die Fettverbrennung an und den Heißhunger auf Süßes nehmen sie auch noch häufig, heißt es auf den Seiten der Krankenkasse.

Auch Limetten und Cayennepfeffer in Wasser sollen das Abnehmen unterstützen, so die Buchautorin und Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder im Sat1-Interview.

Abnehmen mit Cayennepfeffer-Limetten-Getränk: Wasser füllt den Magen

Zitrone und Cayennepfeffer wirken anregend auf Stoffwechsel und Verdauung. Vermischt mit Wasser und vor den Mahlzeiten getrunken, kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt zum Tragen: Wasser füllt den Magen und dämpft so den ersten Hunger. Wer also immer ein Glas Wasser vor dem Essen trinkt, erhöht die Chance, dass etwas weniger hochkalorische Nahrung im Bauch landet.

Viele Gewürze haben verdauungsfördernde Wirkung – allen voran Cayennepfeffer, der aus gemahlenen Chilis gewonnen wird. © Thomas Hecker/Imago

Noch mehr spannende Gesundheitsthemen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Charlotte Karlinder zeigt im Sat1-Fernsehen da Rezept für Ihren Cayennepfeffer-Limetten-Drink. Wer es ausprobieren möchte – so gehts:

Pressen Sie den Saft aus drei bis fünf Limetten. Schütten Sie diesen in einen halben Liter stilles Wasser. Rühren Sie eine Messerspitze Cayennepfeffer ein.

Auch wenn es keine Studien darüber gibt, wie effektiv dieser Drink wirklich ist: Eine positive Wirkung hat er allemal. Denn Limetten enthalten Vitamin C, Kalium und andere wichtige Nährstoffe. Cayennepfeffer ist wegen des verdauungsfördernden Wirkstoffs Capsaicin bekannt und findet aufgrund seiner durchblutungsfördernden und schmerzstillenden Wirkung auch in der Medizin Anwendung.

Stress nachhaltig reduzieren – mit bewährten Entspannungstechniken Fotostrecke ansehen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.