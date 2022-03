Rückenschmerzen vorbeugen: Tipps für das richtige Kopfkissen

Vermeiden Sie Rückenbeschwerden, indem Sie auf dem richtigen Kopfkissen schlafen. © Shutterstock/Third of Life

Leiden Sie unter Rückenbeschwerden oder Rückenschmerzen? Das kann vor allem an der falschen Schlafposition und dem falschen Kissen liegen. Das ergonomische Kopfkissen von Third of Life hilft Ihnen, Rückenschmerzen vorzubeugen.

In diesem Artikel erfahren Sie:

1. Warum ist Schlaf so wichtig für eine gesunde Wirbelsäule und zur Vorbeugung von Rückenbeschwerden?

2. Welches ist die gesündeste Schlafposition für Ihren Rücken?

3. Welche Übungen helfen mir bei Rückenbeschwerden?

4. Welches ist das richtige Kopfkissen für mich, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme?

Zahlreiche Menschen klagen tagtäglich über Rückenbeschwerden und Rückenschmerzen und stehen vor der Frage: Warum habe ich Rückenleiden? Grund dafür ist in den allermeisten Fällen eine falsche Körperhaltung. Zum einen tagsüber, zum Beispiel beim stundenlangen Sitzen auf dem Bürostuhl, aber auch die Liegeposition, die wir beim Schlafen einnehmen, wirkt sich auf unsere Rückengesundheit aus. Aber welches ist die richtige Schlafposition für mich? Damit Sie dennoch in Ihrer Lieblingsposition einschlafen und wieder aufwachen können, sollten Sie ein ideales Kopfkissen nutzen, das die natürliche Form Ihrer Wirbelsäule unterstützt. Third of Life hat mit ACAMAR ein Kopfkissen geschaffen, das Rückenbeschwerden und Rückenschmerzen vorbeugt.

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life – Hier geht‘s zum Shop 🛒

Warum ist Schlaf so wichtig für eine gesunde Wirbelsäule und zur Vorbeugung von Rückenbeschwerden?

Tagsüber ist Ihre Wirbelsäule vor allem damit beschäftigt, Ihren Kopf und Ihren Körper herumzutragen. Umso wichtiger ist es für Ihre Wirbelsäule, dass sie sich nachts, während Sie schlafen, regenerieren kann. Dafür müssen sich Ihre Bandscheiben in natürlicher Haltung der Wirbelsäule aufquellen und mit Nährstoffen vollsaugen können. Die Wirbelsäule darf weder gequetscht noch überdehnt werden – weshalb das ideale Kopfkissen wichtig ist, um Rückenschmerzen vorzubeugen.

Welches ist die gesündeste Schlafposition für Ihren Rücken?

Welches ist die richtige Schlafposition für mich? Jede Liegeposition beim Schlafen bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich. Da Sie meist nicht beeinflussen können, in welcher Position Sie tatsächlich einschlafen und sich im Schlaf auch bewegen, ist es umso wichtiger, das richtige Kissen zu haben. Damit Sie Rückenschmerzen vorbeugen und sich dennoch in Ihrer Lieblingsposition ausruhen und erholen können.

Seitenlage : Ihre Wirbelgelenke werden optimal entlastet, doch die vordere Rumpfmuskulatur kann sich zurückbilden und zu Rückenbeschwerden bzw. Rückenschmerzen führen – platzieren Sie nicht nur ein ergonomisches Seitenschläferkissen unter Ihrem Kopf, sondern auch ein Kissen zwischen Ihren Knien, um eine gerade Haltung Ihres Beckens und Ihres Rückens zu erzeugen

: Ihre Wirbelgelenke werden optimal entlastet, doch die vordere Rumpfmuskulatur kann sich zurückbilden und zu Rückenbeschwerden bzw. Rückenschmerzen führen – platzieren Sie nicht nur ein ergonomisches Seitenschläferkissen unter Ihrem Kopf, sondern auch ein Kissen zwischen Ihren Knien, um eine gerade Haltung Ihres Beckens und Ihres Rückens zu erzeugen Rückenlage : Sie wird von Experten empfohlen, da die natürliche S-Haltung der Wirbelsäule ermöglicht wird. Allerdings sollten Sie ein Kissen unter Ihre Knie legen, um die Lendenwirbelsäule zu entlasten und Rückenbeschwerden mit dem richtigen Kopfkissen vorzubeugen

: Sie wird von Experten empfohlen, da die natürliche S-Haltung der Wirbelsäule ermöglicht wird. Allerdings sollten Sie ein Kissen unter Ihre Knie legen, um die Lendenwirbelsäule zu entlasten und Rückenbeschwerden mit dem richtigen Kopfkissen vorzubeugen Bauchlage sollten Sie, wenn möglich, vermeiden, da dies zu extremen Rückenschmerzen führen kann – gerade, wenn man nicht das richtige Kopfkissen hat. Diese Schlafposition verhindert nämlich eine natürliche Haltung der Wirbelsäule und Ihr Nacken wird überstreckt

Schlafposition Vorteile Nachteile Seitenlage ✔️ Wirbelgelenke werden entlastet ❌ vordere Rumpfmuskulatur kann sich zurückbilden Rückenlage ✔️ natürliche S-Haltung der Wirbelsäule ❌ Lendenwirbelsäule wird belastet Bauchlage ✔️ verhindert Schnarchen ❌ verhindert natürliche Haltung der Wirbelsäule, Nacken wird überstreckt

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life – Hier geht‘s zum Shop 🛒

Welche Übungen helfen mir bei Rückenbeschwerden?

Legen Sie die Beine hoch – am besten auf einen Stuhl im 90 Grad Winkel, Ihr Steißbein liegt dabei flach auf dem Boden. Diese Übung wirkt entlastend bei Schmerzen im unteren Rücken.

– am besten auf einen Stuhl im 90 Grad Winkel, Ihr Steißbein liegt dabei flach auf dem Boden. Diese Übung wirkt entlastend bei Schmerzen im unteren Rücken. Katze und Kuh : Machen Sie den Vierfüßlerstand und rollen Sie den Rücken langsam nach oben (Katze), atmen Sie tief aus und beim nächsten Einatmen heben Sie den Kopf an und gehen ins Hohlkreuz (Kuh), wiederholen Sie diese Übung langsam ca. achtmal – diese Übung mobilisiert Ihren Rücken.

: Machen Sie den Vierfüßlerstand und rollen Sie den Rücken langsam nach oben (Katze), atmen Sie tief aus und beim nächsten Einatmen heben Sie den Kopf an und gehen ins Hohlkreuz (Kuh), wiederholen Sie diese Übung langsam ca. achtmal – diese Übung mobilisiert Ihren Rücken. Einrollen: Legen Sie sich flach auf den Rücken und winkeln Sie Ihre Beine an, umfassen Sie die Beine unterhalb des Knies und ziehen Sie sie zu sich – diese Übung dehnt Ihre Rückenmuskulatur.

Welches ist das richtige Kopfkissen für mich, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme?

Ob ein Kopfkissen zu Ihnen passt oder nicht, können Sie ganz einfach selbst feststellen: Ist es bequem? Fühle ich mich damit wohl? Und habe ich auch am nächsten Tag keine Rückenbeschwerden? Dann ist in der Regel auch das Kopfkissen geeignet. Worauf Sie jedoch unbedingt achten sollten, ist, dass das Kissen nicht zu groß sein darf. 80 Zentimeter mal 80 Zentimeter ist zu groß, da lediglich Ihr Kopf auf dem Kopfkissen liegen sollte.

Größe 40x60cm oder 60x80cm Form darf natürliche Form der Wirbelsäule nicht beeinträchtigen Härtegrad in der Mitte weicher, am Rand fester Material Kaltschaum, Latexschaum, Viscoseschaum, Dinkel oder Hirse

Kopfkissen bei Rückenschmerzen von Third of Life: ACAMAR

Testsieger: das ACAMAR Seitenschläferkissen von Third of Life. © Third of Life

Vor allem für Menschen, die gerne auf der Seite schlafen, ist das ACAMAR Kopfkissen von Third of Life ideal. Denn die Ecken des ergonomischen Seitenschläferkissens lassen sich mit den Armen umschlingen und trotzdem haben Sie durch die Aussparungen an der Seite noch ausreichend Platz um zu atmen.

Vorteile: ergonomisches Seitenschläferkissen ACAMAR ✔️IGR-preisgekröntes ergonomisches Kissen aus Visco-Schaum in den Maßen 55 x 47 x 12 Zentimeter ✔️entlastet Wirbelsäule und beugt Rückenschmerzen und Rückenbeschwerden vor ✔️Testsieger: Note 1,4 (sehr gut) bei Testsieger.de ✔️leicht zu transportieren dank Aufrollfunktion ✔️thermoregulierender Kissenbezug für eine angenehme Schlaftemperatur: in 2 Farben erhältlich (weiß und anthrazit) ✔️Kissen-Bezug ist schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life – Hier geht‘s zum Shop 🛒

Über Third of Life Third of Life ist ein Anbieter, der sich auf allerlei Produkte rund um das Thema Schlaf spezialisiert hat – von Kissen, Bettdecken, Matratzenschonern bis zu Schlafanzügen. Die Firma arbeitet dabei mit Schlafforschern zusammen und gemeinsam ziehen sie Studien heran, um funktionales Bettzubehör zu entwickeln. Dabei entstehen spezielle Seitenschläferkissen, Bettwäsche für Allergiker und Asthmatiker, besondere 4-Jahreszeiten-Bettdecken und vieles mehr, das das Drittel unseres Lebens verbessert, das wir im Bett verbringen.

