Sechs sanfte Schönheitsbehandlungen im Alter: Das wirkt natürlich

Von: Dorita Plange

Die plastische Chirurgin Dr. Caroline Kim aus München. Zu ihren Schwerpunkten zählen auch Schönheits-Korrekturen bei älteren Frauen und Männern. © Praxis Dr. Kim

Im Alter der Schönheit auf die Sprünge helfen: Hier erklärt Dr. Caroline Kim, was natürlich wirkt und was Sie lieber lassen sollten.

Manchmal sind Schicksalsschläge die Auslöser. Sehr viel häufiger jedoch möchten Frauen und immer öfter auch Männer jenseits der 70 oder 80 Jahre frischer und jünger aussehen. „Weil das genau ihrem aktiven, deutlich jüngeren Lebensgefühl entspricht“, erklärt Dr. Caroline Kim, Fachärztin für Plastische Chirurgie mit eigener Praxis am Bavariaring in München. Dabei geht es nicht um den perfekten Körper oder das perfekte Gesicht. „Es geht darum, kleine Makel zu beheben und Vorzüge ganz natürlich zu betonen“, erklärt Dr. Caroline Kim.

Dr. Caroline Kim: „Korrektur darf niemals unnatürlich wirken“

„Je älter ein Mensch ist, umso zurückhaltender und gezielter sollte die Korrektur sein. Sie darf niemals unnatürlich wirken“, erklärt die Chirurgin. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist ein guter Gesundheitszustand, der vor jedem Eingriff geprüft wird. Wie toll die Ergebnisse ausschauen können, beweisen auch die Erfolgsgeschichten von drei mutigen Münchner Seniorinnen. Hier sechs Schönheits-Eingriffe im Check:

1. Lippen- und Augenfalten

Jedes Fältchen zu glätten, wirkt bei älteren Menschen unnatürlich. Ein paar Lachfältchen dagegen wirken sehr sympathisch. Tiefe Lippenfalten kann Dr. Kim mit Hyaluronsäure glätten, ohne das Lippenvolumen zu verändern: „Das wirkt sofort wesentlich frischer.“



2. Oberlid-Straffung

Ein ambulanter, etwa einstündiger Eingriff mit großem Effekt. Dabei entfernt Dr. Kim überschüssige Haut und Fettgewebe. Nach neun Tagen werden die Fäden gezogen. Ab da ist man wieder gesellschaftsfähig. Der Eingriff ist auch für ältere Menschen unproblematisch.



3. Unterlid-Straffung

Mit kleinen Korrekturen können auch im fortgeschrittenen Alter hervorragende und vor allem ganz natürlich wirkende Ergebnisse erzielt werden. © Mauritius Images

Dabei ist Dr. Kim sehr vorsichtig, da im Alter die Elastizität nachlässt: „Hier kann ich weniger invasiv von innen herangehen, um Fettpolster zu reduzieren.“ Dabei lassen sich auch gleich Tränensäcke und dunkle Augenringe reduzieren.

4. Zornes- und Stirnfalten

Zornesfalten zwischen den Augen und Stirnfalten lassen das Gesicht müde wirken. Diese Stellen kann man mit einer Botulinum-Injektion glätten: „Das wirkt sehr natürlich.“



5. Mundwinkel und Wangen

Wenn das Bindegewebe Substanz und Festigkeit verliert und die Wangen absinken entstehen diese Falten. Dagegen werden spezielle Filler unter die Haut in die Mundwinkel- und Kinnregion gespritzt, um den Volumenverlust wegen des natürlichen Knochenschwunds auszugleichen. Bei Wangenfalten verwendet Dr. Kim weichere Hyaluron-Filler für den natürlich Effekt – auch weil man bei der im Alter dünner werdenden Haut zu blauen Flecken neigt. „Mit einer glatten Stirn und schönen Augen lässt sich von Hängebäckchen gut ablenken“, empfiehlt die Expertin.

6. Mini-Facelift bei Marionettenfurchen

In manchen Fällen kommt ein operatives Facelift infrage, um Haut- und Gewebeüberschüsse (Stichwort Doppelkinn) im Gesicht und am Hals zu reduzieren und tiefere Falten zu glätten. Alternativ dazu bietet Dr. Kim ein Mini-Facelift an, dass die Wangenkontur verbessert.