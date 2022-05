Sanitätshaus Lückenotto – Premium Schuheinlagen zum Basic-Preis vom 01.05. – 31.05.22*

Profitieren Sie von der Aktion und erhalten Sie Premium Schuheinlagen zum Basic-Preis vom 01.05. – 31.05.22* im Sanitätshaus Lückenotto. © OPED GmbH

Das Sanitätshaus Lückenotto in München, Putzbrunner Straße 7 ist der Spezialist, wenn es um die Versorgung mit Einlagen, Bandagen, Kompressionsstrümpfen und die Bewegungsanalyse geht.

Von „Mensch zu Mensch arbeiten“ ist seit 1929 die Philosophie des Sanitätshauses Lückenotto. Mit einem Team von 150 Mitarbeitern an 18 Standorten deutschlandweit geht das Team von Lückenotto auf Sie ein. Egal ob präventiv, plötzliche Verletzung oder langjährige Erkrankung: Bei Lückenotto findet man moderne Hilfsmittel, neugieriges und qualifiziertes Fachpersonal, individuelle Beratung und Versorgung – ab sofort für Sie in Altperlach – Putzbrunner Str. 7 im Ärztehaus.

Das Team von Lückenotto setzt sich aus Orthopädietechnikern, Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten zusammen, um eine umfassende Betrachtung zu ermöglichen. Durch die Erfahrung und Expertise des Teams können verschiedenste Patientengruppen versorgt werden. Angefangen mit Kindern, um körperliche Fehlstellungen mit dem Einsatz von entsprechenden Hilfsmitteln zu behandeln bis hin zu Schwangeren, die Kompressionsstrümpfe benötigen zur Prävention einer Thrombose.

Kennenlernangebot: Premiumprodukt zum Basic-Preis vom 01.05. - 31.05.2022* Die Einlagen-Manufaktur fertigt Ihnen Ihre individuellen CAD-gefrästen Schuheinlagen und Sie zahlen keinen Eigenanteil darauf* Versorgung ohne Termin möglich

* Qualitätsaufschlag bei Schuheinlagen entfällt vom 01.05. - 31.05.2022, dieses Angebot gilt nur für die Filiale in der Putzbrunner Straße 7 in München**

** Gilt nicht für gesetzliche Zahlung und Anteile der Krankenversicherung

Ganzheitliche Lösungen anbieten statt nur Produkte verkaufen

In der Putzbrunner Str. 7 bietet Lückenotto in moderner und angenehmer Atmosphäre mehr als das, was man von einem Sanitätshaus erwartet. Um gesundheitliches Wohlbefinden zu erreichen, werden modernste Messtechniken und die Artikel führender Hersteller eingesetzt. Als ganzheitlicher Anbieter im Gesundheitswesen hat das Unternehmen alle Produkte und Dienstleistungen im Angebot, die zu den unterschiedlichsten Diagnosen im Bereich Sanitätsfachhandel und Orthopädie gehören.

Zusätzlich zum normalen Sanitätshausbedarf und der Versorgung mit Kompressionsstrümpfen, Einlagen, Orthesen und Bandagen ist im neuen Standort Putzbrunner Str. 7 auch das innovative Bewegungslabor „bodynostic“ zu finden, das mit einer 4D-Wirbelsäulenanalyse und der sensomotorischen Einlagenversorgung hilft, Schmerzen auf den Grund zu gehen. Das Konzept wird ergänzt durch den Einsatz des Bewegungssensors Orthelligent, um mögliche Defizite in der unteren Anatomie festzustellen.

Das Ziel des Teams und der Bewegungsanalyse ist es, die Ursachen z. B. für Rückenschmerzen, Knieschmerzen und Verspannungen herauszufinden und diese durch Sensomotorische Einlagen sowie einem individuell auf den Patienten zugeschnittenen Trainingsplan zu beheben.

Mit der ganzheitlichen Betrachtungsweise und den Versorgungsmöglichkeiten kann das Team von Lückenotto auch Sportlern helfen, die Bewegungsqualität nach Verletzungen wieder zu erlangen und die Performance zu steigern. Durch den stetigen und interdisziplinären Austausch des Teams mit Ärzten, Technikern und Patienten steht ab sofort in der Putzbrunner Straße in München eine fortschrittliche und auf den Patienten zugeschnittene Versorgung zur Verfügung,

Das Lückenotto Team freut sich auf seine Patienten immer mit dem Ziel, die Bewegungsqualität zurückzubekommen und zu erhalten.

Kontakt

Lückenotto

Putzbrunner Straße 7

81737 München

Deutschland

Telefon: 089 264847880

Email: muc-perlach@sanitaetshaus-lueckenotto.de

www.sanitaetshaus-lueckenotto.de/sanitaetshaeuser/muenchen-putzbrunner-strasse

www.bodynostic.de