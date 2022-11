Schilddrüsenunterfunktion: 10 Lebensmittel, die Sie vermeiden sollten

Von: Laura Knops

Kohlsorten wie Grünkohl enthalten bestimmte Inhaltsstoffe, welche die Jodaufnahme verhindern können (Symbolbild). © YAY Images / Imago

Bei einer Schilddrüsenunterfunktion können bestimmte Lebensmittel die Symptome verstärken. Dazu zählen auch Soja, Nüsse und Vollkornprodukte.

In der Schilddrüse werden Hormone gebildet, die maßgeblich an wichtigen Körperfunktionen wie Stoffwechsel, Wachstum und Verdauung beteiligt sind. Wer unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet, sollte daher auf eine gesunde Ernährung achten und bestimmte Lebensmittel meiden. So stehen manche Nahrungsmittel im Verdacht, die typischen Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion auszulösen oder zu verstärken. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann sich dagegen positiv auf die Fehlfunktion auswirken.

Welche Nahrungsmittel sich eignen und auf welche Betroffene lieber verzichten sollten, verrät 24vita.de.

Der Körper nimmt Jod über die Nahrung auf. Der Tagesbedarf beträgt dabei laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei Jugendlichen und Erwachsenen rund 200 Mikrogramm. Obwohl diese Menge mit der richtigen Ernährung problemlos eingehalten werden kann, erreichen viele Menschen die empfohlene Tagesration an Jod nicht. Grund dafür ist, dass Trinkwasser, Boden und die darauf angebauten Nahrungsmittel hierzulande sehr jodarm sind. Um den täglichen Jodbedarf zu decken, muss daher auf eine jodreiche Ernährung besonders geachtet werden. Zudem sollten Menschen, die bereits unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden, Lebensmittel, die dem Körper Jod entziehen, unbedingt vermeiden.

