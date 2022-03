Im Schlaf lernen: Gehirn schaltet auch nachts nicht ab, sagen Forscher

Von: Jasmin Pospiech

Im Schlaf bleibt das Gehirn aktiv und kann für neues Wissen konditioniert werden. (Symbolbild) © Elnur/Imago

Gesunder Schlaf ist wichtig, das sagen auch Experten. Studien zeigen jetzt sogar, dass, während wir schlummern, unser Gehirn weiter aktiv bleibt.

Bern (Schweiz) – Nach einem ereignisreichen Tag möchten wir uns nur noch hinlegen, ausruhen und schlafen. Dann kann der Körper zur Ruhe kommen, der Geist sich erholen. Doch es wäre ein Trugschluss, anzunehmen, dass unser Geist bzw. sich das Gehirn ausklinkt. Stattdessen arbeitet es auch in unseren Schlafphasen, im Tiefschlaf und in der Traumphase, dem sogenannten REM-Schlaf. Es rekapituliert das Erlebte vom Tag, stuft es als „wichtig“ oder „unwichtig“ ein und verschiebt die entscheidenden Dinge ins Langzeitgedächtnis.

Das bedeutet, dass unser Gehirn auch im Schlaf aktiv bleibt und Studien zufolge, dazulernen kann, weiß 24vita.de*.

Ein weiteres Phänomen der menschlichen Gehirnleistung konnten 2019 Schweizer Forscher untersuchen. Eine Forschungsgruppe um Psychologieprofessorin Katharina Henke der Universität Bern hatte im Rahmen einer Studie 41 schlafende Personen über Kopfhörer mit Fantasiewörtern beschallt, denen sie jeweils unterschiedliche Bedeutungen zuordneten.

Die Forscher konnten dadurch zeigen, dass das Gehirn nicht nur im bewussten, sondern auch im unbewussten Zustand aufnahmefähig ist und lernen kann. Die Verknüpfungen für das zu Lernende werde so unterbewusst abgespeichert. Wichtig ist dabei wohl, die sogenannte „Up-State"-Schlafphase zu erreichen. Dabei handelt es sich um die Phase während des Schlafs, in der alle Gehirnzellen zusammen aktiv sind. Diese „Up-State"-Phase dauert nur etwa eine halbe Sekunde und wechselt sich mit passiven „Down-State"-Schlafphasen ohne Aktivität ab. Heutzutage lässt sich mit einem EEG-Gerät problemlos bestimmen, in welcher Schlafphase sich das Gehirn aktuell befindet.