Darum sollten Sie ab sofort immer mit Bettlaken schlafen

Von: Jasmin Pospiech

Ein Spannbettlaken schützt die Matratze vor Schmutz, Schweiß und Flüssigkeiten. (Symbolbild) © Jonathan Schöps/Imago

Es gibt Leute, die auf Bettlaken verzichten. Sie empfinden sie als unnötig. Doch das kann auf Dauer richtig eklig werden. Das steckt dahinter.

München – Wenige machen sich Gedanken darüber, aus welchem Material ihre Bettdecke oder Bettwäsche ist. Hochwertige Stoffe sind schließlich meist teurer und viele scheuen die Ausgaben. Andere wiederum finden das eklig und haben gleich mehrere Sets an Kissen- und Deckenbezüge im Schrank und wechseln diese je nach Jahreszeit aus. Und Letztere sind meist auch diejenigen, die nicht nur mehrere Spannbettlaken besitzen, sondern diese auch immer gewissenhaft benutzen.

Und das ist Schlafexperten zufolge auch richtig so, einen Matratzenschutz aufzulegen, weiß 24vita.de.*

Schließlich schützt es uns und zwar vor Erregern, Pilzen und Milben, die es sich allzu gern in unserer Matratze gemütlich machen. Denn das Bettlaken dient hier in erster Linie als eine schützende Schicht, indem es die Matratze vor Schweiß, Schmutz und Flüssigkeiten bewahrt. Wir verlieren pro Nacht im Durchschnitt ca. einen halben Liter Flüssigkeit, bei starkem Schwitzen oder Krankheiten kann es sogar erheblich mehr sein. Das meiste davon wird zwar über den Atem an die Raumluft abgegeben, ein Großteil gelangt aber auch über die Haut in unsere Schlafkleidung und das Bett. Ein Matratzentopper verhindert das. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

