Unterschätzte Volkskrankheit: Parodontitis verursacht gefährlichen Keim-Cockail

Schlaganfall: Wie Sie erhöhte Gefahr beim Zähneputzen erkennen - Zahn-Professor warnt: „Doppeltes Risiko“

Von: Andreas Beez

Teilen

Albtraum Schlaganfall - manchmal lauert die Gefahr schon im Mund. Ein Zahn-Professor erklärt, wie Sie die Gefahr beim Zähneputzen erkennen.

Wer beim Zähneputzen aufmerksam in den Spiegel schaut, kann Alarmsignale für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall enttarnen. © Oliver Berg

Viele Menschen haben Probleme mit ihren Zähnen. Oft steckt Parodontitis dahinter, eine Erkrankung des Zahnhalteapparats oder des Zahnbetts, wie Mediziner sagen. Das Besorgniserregende: Schätzungen zufolge sind rund zehn Millionen Bundesbürger von einem behandlungsbedürftigen Ausmaß der Volkskrankheit betroffen, aber viele von ihnen wissen gar nichts davon oder verdrängen die Alarmsignale. In der Zahnpasta-Werbung war früher meistens vom veralteten Begriff Parodontose die Rede, der Volksmund spricht noch heute eher von Zahnfleischbluten. Welchen Ausdruck man auch wählt, Fakt ist: Bei wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich eindeutig herauskristallisiert, dass diese Erkrankung nicht nur im Mund, sondern im gesamten Körper schweren Schaden anrichten kann. Schlimmstenfalls kann Parodontitis sogar eine fatale Kettenreaktion auslösen, die zum Tod führt. „Wer an schwerer Parodontitis leidet, der hat ein doppelt so hohes Risiko, an einem Schlaganfall oder an einem Herzinfarkt zu sterben“, warnt der Zahnmediziner Professor Hannes Wachtel, Ärztlicher Leiter der Implaneo Dental Clinic in München. „Insofern kann man schon beim Zähneputzen erkennen, ob man ein erhöhtes Risiko für solche und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat.“ Und mehr noch: Parodontitis kann auch die Entstehung der Zuckerkrankheit (Diabetes) befeuern oder verheerende Protheseninfekte auf künstlichen Gelenken auslösen. Das große Problem dabei: Parodontitis entwickelt sich in den allermeisten Fällen schleichend. Deshalb sollte man zusätzlich zu den regelmäßigen Kontrollterminen beim Zahnarzt und bei der Dentalhygiene auch selbst immer wieder mal in den Spiegel schauen, ob die Zähne intakt sind. Dabei können einige einfache Hinweise Anlass bieten, den nächsten Zahnarztbesuch vorzuverlegen.

Auf diese sieben Symptome sollten Sie beim Zähneputzen achten

1. Häufiges Zahnfleischbluten etwa beim Zähneputzen, aber auch spontan, z. B. beim Kauen

2. Gerötetes und geschwollenes Zahnfleisch

3. Dauerhafter Mundgeruch und/oder unangenehmer Geschmack im Mund

4. Das Zahnfleisch zieht sich zurück, die Zähne erscheinen länger

5. Empfindliche Zähne (Zahnhälse)

6. Eiteraustritt aus den Zahnfleischtaschen

7. Zähne werden locker und können wandern

Unterschätzte Volkskrankheit: Parodontitis verursacht gefährlichen Keim-Cockail

Warnt vor den Gefahren von Parodontitis: Professor Dr. Hannes Wachtel, Ärztlicher Leiter der Implaneo Dental Clinic in München. © Achim Frank Schmidt

Die unterschätzte Gefahr für Herz und Hirn – sie lauert mitten im Mund. Genauer gesagt eine Art geschmackloser und unsichtbarer Keim-Cocktail aus über 700 verschiedenen Bakterienarten. Die allermeisten sind harmlos, aber etwa zehn aggressive Erregertypen gelten als echte Gebiss-Killer. Sie machen allein in Deutschland bis zu 40 Millionen Patienten mehr oder minder stark zu schaffen. „Diese Störenfriede gehören zur Gruppe der sogenannten gramnegativen anaeroben Bakterien. In ihren Wänden sitzen sehr viele Giftstoffe“, erklärt Professor Wachtel. Die Bakterien siedeln sich in Taschen rund um die Zahnhälse an. „Sie zerstören zunächst die Zahnfleischhaut, dringen dann ins Zahnfleisch selbst ein und verursachen dort chronische Entzündungen.“

Bakterien haben freie Fahrt in die Blutgefäße

Albtraum-Szenario Schlaganfall: Der GAU im Gehirn kann auch durch eine fatale Kettenreaktion passieren, die von Bakterien im Mund angestoßen wird. © Jansen/dpa

Im weiteren Krankheitsverlauf bildet sich auch der Knochen zurück. Solange, bis an den betroffenen Stellen die Zähne ausfallen. Im gesunden Zustand ist das Zahnfleisch sozusagen mit den Zähnen verklebt. Diese Gewebe-Struktur kann man sich wie ein Schutzschild gegen Eindringlinge vorstellen. „Wenn nun diese Barriere zerstört wird, haben die Bakterien praktisch freie Fahrt in die Blutgefäße. Dort können sie entzündliche Prozesse fördern, die wiederum zu Gefäßverengungen und im schlimmsten Fall zu Gefäßverschlüssen führen“, so der Experteweiter. Gefäßverschlüsse können Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen. „Wie dieser Entzündungs-Mechanismus genau funktioniert, muss noch weiter erforscht werden. Aber ein steht fest: Der Prozess des Zähne- Verlierens macht krank.“

Zur Zahnhygiene gehen und trotz Zahnfleischbluten gründlich putzen

Um Parodontitis vorzubeugen oder die Erkrankung zumindest bereits im Frühstadium zu enttarnen, ist es ratsam, mindesten zwei Mal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung zu gehen. Dabei werden auch die Beläge an den schwer zugänglichen Stellen gereinigt. Die speziell ausgebildeten Dentalhygienikerinnen – es sind meist Frauen – verwenden dazu spezielle Instrumente. Dazu zählen beispielsweise kleine Häkchen (Küretten) Bürsten und Polieraufsätze, mit denen auch Pasten aufgebracht werden. Die Expertinnen überwachen das gesamte Gebiss, können erkrankte Stellen desinfizierende und mit antientzündlichen Substanzen behandeln. Für Zuhause gibt Professor Wachtel die goldene Regel aus: „Gerade wenn es an einer Stelle wehtut oder blutet, sollten Sie dort weiterputzen. Denn nur so können Sie die Keime beseitigen, die an diesen Stellen die Entzündungsprozesse in Gang setzen.“

Bei lockeren und ausgefallenen Zähne helfen moderne Implantat-Strategien

Wenn die Parodontitis weit fortgeschritten ist, können Spezialisten mit individuellen Therapien helfen. Oberstes Ziel der Zahnmediziner ist es, den Mund entzündungsfrei zu bekommen. Sind die meisten Zähne locker oder bereits ausgefallen, bieten sich Implantate als moderne Lösung an. Heute sind Experten in den allermeisten Fällen in der Lage, feste dritte Zähne an nur einem Tag einzusetzen. Die Patienten brauchen dabei keine Schmerzen auszuhalten. Denn die OP erfolgt in einer Vollnarkose. Die neuen Zähne sind sofort belastbar, bereits am Abend dürfen die Patienten damit wieder vorsichtig kauen.