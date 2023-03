Schlechter Schlaf kann dick und krank machen - Uni-Arzt warnt: Schlaganfall-Gefahr!

Schlafstörung und Schlafapnoe

Von Andreas Beez schließen

Schlechter Schlaf kann nicht nur dick und krank machen. Es drohen Schlaganfall und Herzinfarkt, warnt ein Uni-Arzt.

Müde, gestresst, leicht reizbar - wer kennt das nicht, wenn man mal schlecht geschlafen hat. Solche Symptome sind lästig, aber nicht gefährlich. Doch schlechter Schlaf kann auch krank und dick machen. Davor warnt der Schlafmediziner Professor Joachim T. Maurer von der Universitätsmedizin Mannheim.

Sauerstoffmangel durch Atemaussetzer beim Schlafen

So sei vor allem starkes Schnarchen ein Alarmsignal, denn dahinter können gefährliche Atemaussetzer stecken. Die Betroffenen bekommen keinen Sauerstoff, in ihrem Blut sammelt sich Kohlenstoffdioxid. Mediziner sprechen von einer obstruktiven Schlafapnoe. Daran leiden weltweit etwa 936 Millionen Menschen. „Die obstruktive Schlafapnoe ist die häufigste schlafbezogene Atmungsstörung“, weiß der Schlafmediziner Maurer. Dabei blockiert die Zunge die Luftwege der Patienten und sorgt so für Atemaussetzer. In der Regel können sich die Betroffenen daran am nächsten Morgen gar nicht erinnern, werden mitunter erst von ihren Partnern auf das Problem aufmerksam gemacht. Man dürfe es keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, warnt Maurer: „Unbehandelt haben Erkrankte ein zweifach erhöhtes Schlaganfallrisiko sowie ein fünfmal höheres Risiko, aufgrund eines Herz-Kreislauf-Ereignisses zu versterben – eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung ist daher zwingend notwendig.“

Neurostimulator gegen Atemaussetzer

Um die Patienten von ihren Atemaussetzern zu befreien, setzen Experten nicht nur Atemmasken, sondern auch einen Neurostimulator ein. Prof. Maurer verwendet das sogenannte Genio-System von Nyxoah, die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Diese von außen nicht sichtbaren Implantate werden minimalinvasiv unter dem Kinn eingesetzt, wo die Elektroden die beiden Äste des Unterzungennervs stimulieren. Dadurch bewegt sich der hintere Teil der Zunge leicht nach vorne und die Atemwege bleiben während des Schlafens frei.

Schlafstörung: Hormon-Gleichgewicht gerät aus den Fugen

Schlechter Schlaf kann aber nicht Herz und Hirn schaden, sondern auch dick machen. Der medizinische Hintergrund: Beim Schlafen setzt der Körper ein Hormon namens Leptin frei. Es zügelt den Appetit. Dagegen regt das Gehirn im Wachzustand die Produktion des Botenstoffs Ghrelin an, der wiederum hungrig macht. „Verschiebt sich dieses Gleichgewicht durch zu wenig Schlaf, kann dies auch zu einer Gewichtszunahme führen“, warnt der Schlafmediziner Maurer.

Schlafmangel schwächt Immunsystem und lässt Gehirn altern

Zudem kann das Immunsystem unter Schlafmangel leiden. Denn Schlaf verstärkt die Aktivität der natürlichen Abwehrzellen gegen Viren und Bakterien. Gleichzeit verringert er die Menge der Stresshormone. Und: Schlafmangel lässt das Gehirn altern. Das haben Neurowissenschaftler des Forschungszentrums Jülich in einer Studie herausgefunden. „So genügt schon eine einzige Nacht ohne Schlaf, um Veränderungsprozesse im Gehirn in Gang zu setzen. „Es erscheint danach älter“, berichtet Professor David Elmenhorst. Er hat allerdings auch eine gute Nachricht parat: Ein anschließender Erholungsschlaf macht die Veränderungen im Gehirn wieder rückgängig. Mehr zu den Erkenntnissen der Wissenschaftler lesen Sie hier.