Schulter heilen ohne OP

Modernste Technologien unterstützen die beiden Experten auf der Suche nach dem Schmerzauslöser. © SIGI JANTZ

Schulterschmerz: Drei Therapien, die wirken – Kalk, Entzündungen & Frozen Shoulder

Wer diese Schmerzen einmal erlebt hat, vergisst sie nie: Entzündungen in der Schulter gehören mit zu den unangenehmsten Erkrankungen des Bewegungsapparates. Die Kalkschulter ist solch ein häufiges Problem, auch eine Schleimbeutelentzündung und die Schultersteife – Frozen Shoulder („eingefrorene Schulter“) genannt, die sehr langwierig werden kann. „Viele Patienten berichten uns, dass sie quasi über Nacht von unerträglichen Schmerzen heimgesucht wurden“, bestätigen die Orthopäden und Unfallchirurgen Manuela Weis und Dr. David John.

Schmerzmittel und Kortison-Injektionen gelten als probate Mittel, um zumindest den Schmerz rasch in den Griff zu kriegen. Gelöst bzw. geheilt ist die Quelle des Übels damit aber nicht. In der Praxis wendet das Orthopädenteam drei Therapien an, die den Heilungsprozess beschleunigen und die Gefahr eines Rückfalles minimieren.

Drei häufige Probleme – und welche Therapie dagegen wirkt

Dr. David John und Manuela Weis © SIGI JANTZ

Kalkschulter: Kalkablagerungen in den Sehnen- und Sehnenansätzen bleiben oft Jahre unbemerkt. Bis die Sehnen anschwellen und Entzündungen unerträgliche Schmerzen auslösen. Kortison kann zwar gegen die extremen Schmerzen helfen, ist aber auch schädlich für das Sehnengewebe. „Wirksamer ist es jetzt, den Arm zu schonen und die Selbstheilungskräfte zu beschleunigen.“ Manuela Weis und Dr. John wenden dafür als erste Maßnahme die fokussierte Stoßwelle – die sanfte, effektivere und vor allem weitaus weniger schmerzhafte Form der Stoßwellentechnik – an. Die Kalkablagerungen werden zertrümmert und können so rascher abgebaut werden. Zudem regt die Stoßwelle die Entstehung neuer Blutgefäße und die Abgabe von Wachstumshormonen nachhaltig an.

Einen nachhaltigen Effekt haben Magnetfeldtherapie (siehe unten) und Eigenblut-Behandlung (PRP). Dafür wird aus ein wenig Blut des Patienten in der Zentrifuge das Plasma mit dem hochwirksamen Konzentrat der körpereigenen Heilungssubstanzen gewonnen und direkt an den Entzündungsherd gespritzt. Meist ist eine Kalkschulter dann recht schnell vergessen – mit der Aussicht, dass sie nicht wiederkommt. Allerdings gibt es eine Einschränkung: „Sind Kalkablagerungen sehr groß, ist eine Operation notwendig.“

Bei einer Schleimbeutelentzündung ist die Eigenbluttherapie oft ein erfolgversprechender Ansatz. © SIGI JANTZ

Schleimbeutel-Entzündung: Zwischen Schulterdach und Oberarmkopf befindet sich der größte Schleimbeutel im menschlichen Körper. „In seiner Puffer-Funktion ist der Schleimbeutel hohem Druck und Reibungen ausgesetzt und reagiert empfindlich auf Verletzungen, Infektionen und Überlastungen. Auch Diabetes und Kalkeinlagerungen begünstigen die Entzündung.“ Der stechende Schmerz verfolgt die Patienten auch in der Nacht. Hier haben sich die Behandlungen mit dem Magnetfeld, Eigenblut und der fokussierten Stoßwelle und anschließender Physiotherapie bewährt. „Damit können wir in vielen Fällen eine operative Entfernung des Schleimbeutels vermeiden“, so Dr. John.

Dr. John (hier mit Studentin Liz) ist Schulterspezialist. © SIGI JANTZ

Frozen Shoulder: Eine entzündete Schulterkapsel verwandelt sich in Bindegewebe, schrumpft und friert zuletzt bis zu völliger Unbeweglichkeit ein. Bis die Schulter wieder auftaut, können sechs bis 24 Monate vergehen. Eine gründliche Diagnostik auf der Suche nach Auslösern wie Arthrose, Knochenbruch oder Kalkschulter ist sehr wichtig. Dr. John: „Kortison-Injektionen lindern zunächst die stechenden Schmerzen. Das Magnetfeld kann die Verklebungen der Gelenkkapsel lösen und auf diese Weise die Selbstheilungskräfte beschleunigen. Notwendig ist in diesen Fällen auch eine sehr regelmäßige Krankengymnastik.“

Zum Heilungsprozess und Abtransport schädlicher Stoffe gehört eine gute Durchblutung

Das Super Inductive System BTL-6000 (SIS) ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Magnetfeldtherapie. © Orthopädie Dr. John

Diese ist in den Gelenken häufig nicht sehr ausgeprägt. In Kombination mit der Eigenblut-Therapie hat sich daher das Magnetfeld als echter Selbstheilungs-Booster bewährt. Dr. David John und seine Kollegin Manuela Weis verwenden dafür die neueste Technologie: Das Super Inductive System BTL-6000 (SIS) ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Magnetfeldtherapie. Die hohe Stimulationsfrequenz setzt eine Reihe positiver Prozesse in den Zellen in Gang, die den Heilungsprozess in Kombination mit der Eigenblut-Therapie beschleunigen. Durch bessere Durchblutung beschleunigt sich der Stoffwechsel in den geschädigten Zellen. Sauerstoffgehalt und Nährstoffversorgung steigen nachweislich an, auch das Immunsystem springt an. So normalisiert sich die Funktion gestörter bzw. inaktiver Zellen. „Ein Effekt, auf den übrigens auch die Sportler unter unseren Patienten schwören“, erklärt Dr. John. Die Behandlung ist völlig schmerzlos. Und die Erfahrung zeigt: „Die heilende Wirkung setzt sich auch noch Wochen nach der letzten Sitzung fort.“ Kassenpatienten müssen die Behandlung allerdings selbst zahlen. dop

Kontakt

Dr. David John eröffnete nach seiner langjährigen Klinik-Karriere im In- und Ausland in München die Praxis am Altstadtring. Seit dem Sommer 2022 verstärkt seine Kollegin Manuela Weis das Team.

Praxis Dr. John und Weis

Sonnenstr. 16

80331 München

Tel.: 089/59 21 27

Web: www.orthopaede-muc.de

E-Mail: info@orthopaede-muc.de