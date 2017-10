Skurril: Fitness-Mama stirbt an Proteinüberdosis

Klar hab ich den Artikel gelesen und daher kann ich Ihnen einfach nicht zustimmen. Alle Strukturen in einem Körper bestehen aus Eiweiß. Gehirn, Muskeln, Zellen, usw... Eiweiß wird im Körper auch nicht "abgebaut", sondern verstoffwechselt, sprich in einen anderen Stoff umgewandelt, den der Körper gerade braucht. Es ist schlicht nicht möglich an zuviel Eiweiß zu sterben und jede andere Behauptung ist unseriös...

Hä?

Haben sie den Artikel auch richtig gelesen?

Sie hatte einen Gendefekt, der dazu führte, dass Eiweiß nicht richtig abgebaut werden konnte und daraus resultierend zuviel Ammoniak im Blut entstand. Es ist zwar richtig, dass sie eigentlich nicht am Eiweiß, sondern an einer Ammoniakvergiftung starb, ursächlich verantwortlich dafür war allerdings ein "zuviel" an Eiweiß. Bei einer "normalen" Eiweißzufuhr wäre (bezüglich des Gendefektes) auch nicht soviel an Ammoniak produziert worden, und das hätte der Körper eventuell auch noch problemlos abbauen können.

Daher führte ein "zuviel" (Überdosis) an Eiweiß in Kombination mit dem Gendefekt zu einem "zuviel" (Überdosis) an Ammoniak, woran sie schließlich verstarb. Die Schlagzeile stimmt inhaltlich also einigermassen.

Mir tun nur die beiden Kinder leid, die jetzt ohne Mutti aufwachsen müssen, mein Beileid an die Hinterbliebenen.