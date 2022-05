Endlich scharf sehen. Ohne Brille. Mit Smile Eyes. – Kommen Sie zum Infoabend in Rosenheim!

Teilen

Die SMILE-Methode ermöglicht eine minimal-invasive Augenlaserkorrektur. Lassen Sie sich von der Augenexpertin Dr. med. Daniela Erhard beraten.

Ein Leben ohne Brille und Kontaktlinsen muss kein Traum bleiben. Moderne Augenlaser- und Linsenoperationen machen es möglich – unabhängig vom Alter und der Art der Fehlsichtigkeit.

Je nach Beschaffenheit des Auges und Alter des Patienten eignen sich unterschiedliche Verfahren. Das Augenlaserverfahren der sogenannten dritten Generation, die SMILE-Technik, bietet wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. Zudem gibt es die Möglichkeit, künstliche Linsen ins Auge zu implantieren. Dieses moderne und reversible Verfahren ermöglicht die Korrektur von sehr hohen Fehlsichtigkeiten und gilt als schonende und sichere Alternative zum Augenlasern. Auch für Patienten mit Lesebrille bietet Smile Eyes verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Jeder Patient wird individuell hinsichtlich der für ihn optimalen Methode beraten!

Besuchen Sie am Donnerstag, den 12. Mai den Infoabend und informieren Sie sich über die verschiedenen Operationstechniken.

Um Anmeldung wird wegen begrenzter Teilnehmerzahl gebeten: Tel.: 08031 / 6199877 oder via Mail an rosenheim@smileeyes.de

SMILE steht für Small Incision Lenticule Extraction und ist ein sicheres und minimal-invasives Augenlaserverfahren. Die Smile Eyes Augenexperten Prof. Dr. Walter Sekundo (Smile Eyes Marburg, Uniklinik) und Dr. Rainer Wiltfang haben maßgeblich zur Entwicklung dieser Methode beigetragen. SMILE bietet wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Augenlasermethoden und ist die Methode der sogenannten dritten Generation. Zu den Vorteilen dieser Technik gehören u. a.:

Dr. Daniela Erhard von den Smile Eyes Augenärzten in Rosenheim bietet ein umfassendes Beratungsangebot. In ihrer augenärztlichen Privatpraxis wird viel Wert darauf gelegt, auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten einzugehen, weshalb sie sich für jeden großzügig Zeit nimmt. Ihr Motto lautet:

Unsere Augen sind der Spiegel der Seele und das wichtigste Organ, um mit unserer Umwelt in Kontakt zu treten. Mithilfe moderner Geräteausstattung finden wir für Sie in einer ruhigen Atmosphäre die beste Behandlungsmöglichkeit. Dabei ist unsere Betreuung sowohl von der modernen Hochschulmedizin als auch von einer ganzheitlichen Sichtweise geprägt. Ob als Privatpatient oder als Versicherter in den gesetzlichen Krankenkassen – Sie sind herzlich bei uns willkommen.