Die Haartransplantation in der Türkei erfüllt den Wunsch nach vollem Haar

Die Smile Hair Clinic wurde von den Haarchirurgen Dr. Mehmet Erdoğan und Dr. Gökay Bilgin gegründet. © Smile Hair Clinic

Die beste Option für eine Haartransplantation in der Türkei, kostengünstig und hochwertig: die Smile Hair Clinic in Istanbul.

Fortschreitender Haarausfall ist für Männer und Frauen ein unangenehmes Problem, das das Sozialleben stark beeinträchtigt. In Deutschland sind Haartransplantationen teuer und nicht für jeden ist volles Haar erschwinglich. Eine hochwertige und kostengünstige Alternative bietet eine Haartransplantation in der Türkei.

Smile Hair Clinic: die beste Option für eine Haartransplantation in Istanbul

Die Smile Hair Clinic wurde von den Haarchirurgen Dr. Mehmet Erdoğan und Dr. Gökay Bilgin gegründet. Das Ziel der Ärzte war es, eine ästhetische Haartransplantation in der Türkei für alle von Haarausfall Betroffenen zu ermöglichen. Beide Ärzte bevorzugen bei der Gewinnung der Transplantate die mikromotorische Transplantatentnahme. Damit ein optimales Ergebnis von hoher Qualität erzielt wird, erfolgt der Einsatz der Haarfollikel mit der Saphir FUE Methode. Jeder Patient, der unter einem erblich bedingten Haarausfall leidet, erhält in der Smile Hair Clinic eine Rundum-Behandlung und Betreuung, um den Eingriff optimal und stressfrei zu gestalten.

Heute ist die Smile Hair Clinic führend unter den türkischen Kliniken.

Die Saphir FUE Haartransplantation

Die Saphir FUE Technik ist eine der innovativsten und schonendsten Methoden, die bei einer Haartransplantation eingesetzt werden. Durch die Betäubung der Kopfhaut ist der Eingriff für den Patienten absolut schmerzfrei.

Nach der Entnahme der Transplantate mit einem Mikromotor aus dem Bereich des Hinterkopfs, werden an den kahlen Stellen Stichkanäle mit Saphirklingen gesetzt. Die scharfen Klingen aus synthetischem Saphir ermöglichen ein exaktes Setzen der Stichkanäle. Die Klingen werden an den Winkel, die Dichte und die Wuchsrichtung der transplantierten Haare angepasst.

Nach dem Setzen der Stichkanäle beginnt der Einpflanzungsprozess. Die Haarfollikel werden in die Stichkanäle eingesetzt.

Durch die Verwendung der scharfen Klingen wird das Gewebe weniger geschädigt. Blutungen und Schwellungen treten nach der Haartransplantation in geringerem Maß auf. Saphirklingen lösen bei Metallallergikern keine allergischen Reaktionen aus. Das Infektionsrisiko wird durch die glatten und scharfen Klingen verringert. Der Heilungsprozess ist verkürzt.

Worauf sollte vor und nach der Haartransplantation geachtet werden?

Die Smile Hair Clinic in Istanbul ist führend unter den türkischen Kliniken. © Smile Hair Clinic

Vier Tage vor der Haartransplantation sollte nicht mehr geraucht und Alkohol getrunken werden, um den Heilungsprozess und das Anwachsen der transplantierten Haarfollikel nicht zu gefährden. Medikamente wie Blutverdünner müssen nach Rücksprache mit dem Arzt sieben Tage vor der Operation abgesetzt werden, damit keine stärkeren Blutungen während des Eingriffs auftreten. Wird wegen des Haarausfalls bereits Minoxidil eingenommen, muss das Medikament ebenfalls eine Woche vor dem Eingriff abgesetzt werden, da es verstärkte Blutungen verursacht.

Nach der Haartransplantation benötigt die Kopfhaut Schonung. Der in den ersten Tagen angelegte Verband wird durch einen locker sitzenden Fischerhut ersetzt, der die Haarfollikel vor der Sonne schützt. Saunabesuche, Sport, Schwimmen und anstrengende Tätigkeiten, die eine Schweißbildung verursachen, sollten einen Monat lang nicht durchgeführt werden.

Was ist vor und nach der Haartransplantation zu berücksichtigen?

Damit ein optimales Ergebnis erzielt wird, müssen vor und nach der Haartransplantation einige Punkte beachtet werden.

Smile Hair Clinic in Istanbul: All-Inklusive-Leistungen für jedes Budget

Damit eine Haartransplantation für alle leistbar ist, bietet die Smile Hair Clinic All-Inclusive-Pakete an. Die Rundum-Betreuung beinhaltet die Reservierung in einem Fünf-Sterne-Hotel. Der Transport zum Flughafen, die Leistungen eines Dolmetschers, das Vorgespräch, die Behandlungen in der Klinik und Pflegemittel sind in dem Preis enthalten.

Die Kosten für eine Haartransplantation können so gering gehalten werden, ohne bei der Qualität und dem Hygienestandard Abstriche machen zu müssen.

Die Rundum-Betreuung verringert den Stress, da die Organisation vollständig von der Smile Hair Clinic übernommen wird.

Durch das Angebot von All-Inklusive-Paketen können die Kosten genau geplant werden. Für die Nachbehandlungen und Pflegemittel fallen keine zusätzlichen Kosten mehr an. Anders als in Deutschland sind in dem Gesamtpreis alle benötigten Leistungen enthalten.

Die Smile Hair Clinic: günstige Preise für den höchsten Standard der Haartransplantation

Vorher-Nachher-Bilder und Bewertungen von zufriedenen Patienten beweisen den hohen Standard, der in der Smile Hair Clinic vorausgesetzt wird.

Die Kosten für Haarverpflanzungen sind wesentlich geringer als in Deutschland. Trotzdem erhalten auch Patienten mit einem kleinen Budget die bestmögliche Betreuung. Der Einsatz modernster Geräte und Operationsmethoden garantiert, dass der Eingriff erfolgreich verläuft. Da zeigt sich auch in einer hohen Anwuchsrate der transplantierten Haarfollikel. Nach einem Jahr ist das angestrebte Ziel erreicht: Auf dem Kopf wächst wieder gesundes und kräftiges Haar.

Kontakt

Smile Hair Clinic

Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No:3B

Ümraniye/İstanbul

Türkei

+90542 236 58 50

www.smilehairclinic.com/de