Sonnenblumenöl zum Braten: Dann sollten Sie besser damit aufhören

Von: Jasmin Pospiech

Beim nächsten Einkauf sollten Sie besser zu Raps- statt Sonnenblumenöl greifen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Braten, backen oder kochen: Sonnenblumenöl kommt täglich in vielen deutschen Haushalten zum Einsatz. Warum sie es besser gegen Rapsöl eintauschen.

Frankfurt – Es ist günstiger als andere Speiseöle, kann in der Küche für vieles verwendet werden und gilt hierzulande als sehr beliebt: Sonnenblumenöl. Schließlich ist es vielseitig und kommt gerne und oft beim Braten, Frittieren und sogar Backen in deutschen Haushalten zum Einsatz. Doch das Pflanzenöl gerät immer mehr in Verruf.

Gesundheitsexperten warnen schon länger, dass Sonnenblumenöl ungesund sein soll, weiß 24vita.de.*

Gestützt wird diese Ablehnung noch von einem Bericht des Verbrauchermagazins Öko-Test. Dieses hat vergangenes Jahr 21 Sonnenblumenöle unter die Lupe genommen – mit teils vernichtendem Urteil. Mehrere Öle sind durch den Test gefallen, da sie eine zu hohe Belastung mit Schadstoffen aufgewiesen haben, die als krebserregend eingestuft werden.

Sonnenblumenöl hingegen hat einen sehr hohen Anteil an zweifach ungesättigten Fettsäuren, also Omega-6-Fettsäuren. Nimmt man täglich zu viel davon zu sich, entsteht schnell ein Ungleichgewicht. Mit der Folge, dass sich die Fettsäuren langfristig in den Arterien ablagen und diese verstopfen können. Das kann schließlich zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

