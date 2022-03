Sorbit: Hier ist der Zucker überall enthalten

Von: Natalie Hull-Deichsel

Der Zuckeralkohol Sorbit ist in bestimmten Obstsorten enthalten und kann Unverträglichkeiten verursachen. (Symbolbild) © Mykola/Imago

Ein leckerer Obstsalat ist was Feines – sofern man ihn verträgt. Erfahren Sie, welches Obst Sorbit enthält und Unverträglichkeit auslösen kann.

Bonn – Sorbit? Was für manche wie nach Umlaufbahn eines Satelliten um einen Himmelskörper klingt, ist tatsächlich ein Zuckeralkohol der Fruktose und ein chemisches Zwischenprodukt von Zucker. Sorbit wird auch Sorbitol oder Glucitol genannt. Der Zuckeralkohol Sorbit ist in vielen natürlichen und verarbeiteten Lebensmitteln enthalten und kann bei Betroffenen mit Sorbitintoleranz unangenehme Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall verursachen.

Bei einer Unverträglichkeit wird Sorbit im Dünndarm nicht oder nur unvollständig verwertet, sondern durch Bakterien erst im Dickdarm, was zu den genannten Symptomen führt. Die einzige Möglichkeit, die Unverträglichkeit zu behandeln, ist, im Alltag sorbithaltige Lebensmittel zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.