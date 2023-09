Studie: Soziale Ungleichheit beeinflusst Krebsrisko deutlich

Von: Laura Knops

Soziale Faktoren wie die Verbreitung von Tabak- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und starkes Übergewicht haben einen maßgeblichen Einfluss auf das Krebsrisiko. Die Gesundheitsversorgung unterscheidet sich zwischen den sozioökonomischen Regionen dagegen weniger stark. © ttatty/IMAGO

Die soziale Ungleichheit in Deutschland beeinflusst das Risiko an Krebs zu erkranken deutlich. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie, wie Sie hier erfahren.

Soziale Unterschiede beeinflussen Krebsrisiko in Deutschland: Eine neue Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) beleuchtet die deutliche Verbindung zwischen der sozialen Situation eines Menschen und seines Risikos für Krebserkrankungen im Laufe des Lebens, wie 24vita.de verrät.

Während die Gesamtzahl der Neuerkrankungen rückläufig ist, zeigt die Untersuchung, dass dieser Trend in sozial besser gestellten Regionen stärker ausgeprägt ist als in benachteiligten Gebieten. Die Ergebnisse, veröffentlicht im Fachmagazin „International Journal of Cancer“, basieren auf der Analyse von Daten von 48 Millionen Einwohnern aus acht Bundesländern über einen Zeitraum von 2007 bis 2018. Die Studie zeigt auf, wie sozioökonomische Faktoren das Krebsrisiko beeinflussen und unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Interventionsprogramme für benachteiligte Regionen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Laura Knops sorgfältig überprüft

