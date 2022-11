Neue Perspektiven und bessere Bildungschancen für Menschen weltweit

Teilen

Salomy aus Malawi mit ihrer neuen EinDollarBrille. © Martin Aufmuth

Freudestrahlend setzt Salomy aus Malawi ihre neue Brille auf: „Ich sehe plötzlich alles ganz scharf!“, sagt sie. Schon vor langer Zeit hat ihr ein Arzt gesagt, sie solle sich eine Brille kaufen. Ihre Eltern konnten sich die umgerechnet 30 Euro für eine Brille vom Optiker jedoch nicht leisten. Deshalb hat Salomy in der Schule immer von ihrer Sitznachbarin abgeschrieben. „Ich bin so froh, dass ich jetzt selbst lesen kann, was an der Tafel steht. Ich möchte einmal studieren und da muss ich gute Noten haben.“

Wie Salomy leiden rund 950 Millionen Menschen auf der Welt laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO (2019) unter einer behebbaren Fehlsichtigkeit, können sich jedoch keine Brille leisten und haben meist auch keinen Zugang zu augenoptischer Versorgung. Die Folgen sind gravierend: Kinder können nicht lesen, Erwachsene können keiner qualifizierten Arbeit nachgehen und nicht ausreichend für ihre Familien sorgen.

Der EinDollarBrille e.V., gegründet 2012 vom Erlanger Mathematik- und Physiklehrer Martin Aufmuth, hat zur Lösung dieses Problems ein nachhaltiges Modell entwickelt, das auf dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ basiert. Das Ziel des Vereins ist die weltweite Versorgung bedürftiger Menschen mit qualitativ hochwertigen und dabei günstigen, robusten und individuell angepassten Brillen.

Seien Sie Teil der Lösung und unterstützen Sie das nachhaltige Konzept der EinDollarBrille: Helfen Sie jetzt!

Nicht nur zweckmäßig, sondern auch attraktiv

Die EinDollarBrille besteht aus einem extrem leichten, flexiblen und stabilen Federstahldraht, der auf einer einfachen Biegemaschine zum Brillenrahmen gebogen wird. Der Vorteil: Die Maschine benötigt keinen Strom und kann daher auch in abgelegenen Gebieten direkt vor Ort problemlos eingesetzt werden.

Das Sortiment umfasst sphärische Gläser mit Stärken von -10,0 bis +8,0 Dioptrien in Schritten von 0,5 Dioptrien. Verfügbar sind außerdem eckige Brillengläser und Sonnenbrillengläser mit Sehstärke. Farbige Perlen verleihen der EinDollarBrille ein individuelles Design. Genauso individuell wie das Design ist auch das Vertriebssystem: Das Team der EinDollarBrille kommt dahin, wo die Menschen leben, testet die Sehstärke vor Ort und passt dort auch gleich die passende Brille an.

Impressionen: EinDollarBrille e.V. Fotostrecke ansehen

Bildung und Arbeitsplätze

Der EinDollarBrille e.V. sorgt dafür, dass Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern augenoptisch grundversorgt werden. Aber nicht nur sehbeeinträchtigte Menschen erhalten die Chance auf ein besseres Leben: Bis heute beschäftigt der Verein über 280 Menschen in den Projektländern in Brillenproduktion, Verwaltung und im augenoptischen Bereich. Auch Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben, wie beispielsweise alleinerziehende Mütter oder Personen mit körperlichen Einschränkungen, werden aktiv integriert.

Seien Sie Teil der Lösung und unterstützen Sie das nachhaltige Konzept der EinDollarBrille: Helfen Sie jetzt!

Spendenkonto

Unterstützen Sie die EinDollarBrille mit Ihrer Spende.

EinDollarBrille e.V.

Sparkasse Erlangen

IBAN: DE56 7635 0000 0060 0444 15

Kontakt

EinDollarBrille e.V.

Obere Karlstraße 29

91054 Erlangen

Deutschland

Telefon: +49 9131 913 9431

E-Mail: info@eindollarbrille.de

www.eindollarbrille.de