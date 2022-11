Sprachlose Freude in Malawi:

Eine wahre Geschichte des EinDollarBrille e.V.

Zerbrochen und mit Lehm geklebt: die 30 Jahre alte Brille von Joseph. © Sze Yie Chan

Wir befinden uns im Südosten Afrikas, im ländlichen und sehr armen Malawi. Vor allem in ländlichen Gebieten haben die Menschen keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsleistungen. Viele Kinder und Erwachsene wissen nicht einmal, dass Brillen existieren oder dass sie eventuell selbst eine brauchen. Der EinDollarBrille e.V. hat sich eine kontinuierliche augenoptische Grundversorgung in Entwicklungsländern sowie die weltweite Versorgung mit erschwinglichen Brillen zum Ziel gesetzt. Um diesem Ziel täglich näherzukommen, fahren eigens ausgebildete Teams der EinDollarBrille von Dorf zu Dorf, um im Rahmen von Augencamps Sehtests vor Ort durchzuführen

Bei einem dieser Augencamps, im Ndaula Health Center, etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Lilongwe entfernt, fiel dem Team der EinDollarBrille Joseph auf, der mit einer ganz seltsamen Brille auf seinen Sehtest wartete: Die Brille von Joseph war verkratzt, verbogen, mehrfach gebrochen und notdürftig mit Lehm zusammengeklebt, die Gläser trüb wie Milchglas. Trotzdem hütete er seine Brille wie einen Schatz, weil er mit ihr immer noch ein klein wenig besser sah, als ohne.



Unglaublich: sein Sehtest ergab eine ungewöhnlich starke Kurzsichtigkeit von –9,00 Dioptrien. Ohne Brille gilt man bei dieser Fehlsichtigkeit als blind. Joseph erzählte, dass er die Brille vor 30 Jahren in einem Krankenhaus geschenkt bekommen hatte. Ohne Brille könne er sich nicht fortbewegen, geschweige denn, seiner Arbeit als Bauer nachgehen. In all den Jahren lebte er mit der steten Angst, dass seine Brille eines Tages ganz kaputtgehen könnte. Bis zu diesem Tag. Joseph war sprachlos, als er durch seine neue EinDollarBrille blickte. Auch das gesamte Team vor Ort war gerührt und freute sich mit ihm.

Joseph ist sprachlos, als er durch seine EinDollarBrille blickt. © Sze Yie Chan

Seien Sie Teil der Lösung und unterstützen Sie das nachhaltige Konzept der EinDollarBrille: Helfen Sie jetzt!

Was bewegt den EinDollarBrille e.V. und wie hilft er?

Rund 950 Millionen Menschen auf der Welt leiden laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO (2019) unter einer behebbaren Fehlsichtigkeit, können sich jedoch – so wie Joseph – keine Brille leisten und haben meist auch keinen Zugang zu augenoptischer Versorgung. Die finanziellen Folgeschäden, die dadurch entstehen, dass diese Menschen nicht oder nicht mehr arbeiten können und dass junge Menschen nichts lernen können, werden auf rund 269 Mrd. US-Dollar pro Jahr geschätzt. Zur Versorgung dieser Menschen fehlten bereits vor zehn Jahren 65.000 augenärztliche Fachkräfte weltweit – eine Zahl, die durch das Anwachsen der Weltbevölkerung inzwischen weiter gestiegen ist.

Der EinDollarBrille e.V., der 2012 von Martin Aufmuth gegründet wurde, hat zur Lösung dieses Problems ein Konzept entwickelt, das auf dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ basiert. Das Ziel des Vereins ist eine weltweite, jeweils standortnahe Versorgung bedürftiger Menschen mit qualitativ hochwertigen und dabei günstigen, robusten und individuell angepassten Brillen.

Die EinDollarBrille

Am Anfang steht die EinDollarBrille. Sie besteht aus einem leichten und gleichzeitig extrem stabilen Federstahlrahmen und fertig vorgeschliffenen Brillengläsern aus bruchfestem Kunststoff. Das Sortiment umfasst sphärische Gläser mit Stärken von -10,0 bis +8,0 Dioptrien in Schritten von 0,5 Dioptrien. Verfügbar sind außerdem eckige Brillengläser und Sonnenbrillengläser mit Sehstärke. Farbige Perlen verleihen der EinDollarBrille ein individuelles Design. Die Materialkosten für eine Brille liegen bei rund einem US-Dollar, der Verkaufspreis bei zwei bis drei ortsüblichen Tageslöhnen. Hergestellt wird sie auf einer einfachen Biegemaschine. Diese benötigt keinen Strom und kann daher problemlos auch in sehr armen und ländlichen Regionen eingesetzt werden.

Das nachhaltige Konzept des EinDollarBrille e.V.

Da es in vielen Entwicklungsländern kaum augenoptische Fachkräfte gibt, hat der EinDollarBrille e.V. in enger Zusammenarbeit mit Augenärzten und Optikerinnen ein eigenes, einjähriges Ausbildungskonzept entwickelt. Dieses befähigt dazu, beim Sehtest zuverlässig das bestmögliche sphärische Brillenglas zu finden und die Brille fachkundig anzupassen. Darüber hinaus bildet der EinDollarBrille e.V. lokale Fachkräfte in Herstellung und Vertrieb der EinDollarBrillen aus. Ihre Gehälter und die laufenden Projektkosten finanzieren sich zu einem guten Teil aus dem Verkaufserlös der Brillen. So entstehen auch in armen Ländern mit schwach entwickeltem Arbeitsmarkt neue Arbeitsplätze mit Perspektive.



Um möglichst viele Menschen zu erreichen, baut EinDollarBrille e.V. gemeinsam mit lokalen Partnern verschiedene Vertriebskanäle auf. Dazu gehören neben den bereits genannten Augencamps auch eigene Brillenläden und Verkaufsstellen in bestehenden Geschäften (beispielsweise Apotheken). Das Geschäftsmodell von EinDollarBrille e.V. ist nachhaltig. Der Aufbau von dauerhaften Produktions- und Vertriebsstrukturen in den Projektländern wird durch Spenden finanziert. Der Erlös aus dem Verkauf der Brillen trägt zur Deckung der Kosten vor Ort bei.

