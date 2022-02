Sport am Abend: Ab diesem Zeitpunkt wird der Schlaf schlechter

Von: Juliane Gutmann

Joggen am Abend oder doch besser „nur“ spazieren? Je nachdem, wie wir uns abends verausgaben, können Hormone den Schlaf stören. © Moritz Wolf/Imago

Sie finden nur abends Zeit für die Trainingseinheit? Ab welcher Uhrzeit das Risiko für Schlafprobleme steigt und welche Sportart abends am geeignetsten ist, lesen Sie hier.

Sie haben Probleme, morgens in die Laufschuhe* zu steigen? Damit sind Sie nicht allein. Vor allem in den kalten Wintermonaten fällt es vielen schwer, den inneren Schweinehund bereits am Morgen zu überwinden. Meist sind es deshalb die Abendstunden nach dem Arbeitstag, die für sportliche Aktivitäten genutzt werden. Wer sich dann richtig verausgabt, läuft Gefahr, eine unruhige Nacht zu verbringen – oder?

Zum einen fördert Bewegung guten Schlaf unter bestimmten Voraussetzungen. Zum anderen kann die Schlafqualität je nach Art und Intensität leiden, so das Ergebnis einer Studie. Sportwissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hatten diese der Ärztezeitung zufolge durchgeführt. Das Ergebnis der Meta-Analyse, die 23 Studien umfasste und im Fachjournal Sports Medicine veröffentlicht wurde: Wer weniger als eine Stunde vorm Schlafengehen* intensiv trainiert, läuft Gefahr, länger fürs Einschlafen zu brauchen und weniger Schlaf abzubekommen, berichtet die Ärztezeitung. Warum Sport am Morgen keine gute Idee ist, weiß 24vita.de*.

Abendspaziergänge und Nordic-Walking-Runden gefährden den Schlaf nicht

Kräftezehrendes Training vor dem Zubettgehen hat der Studie zufolge also negative Effekte auf den Schlaf. Allgemein beeinträchtige Abendsport – also Sport weniger als vier Stunden vorm Zubettgehen – den Schlaf nicht, wie der Spiegel informiert. Späte Bewegung soll die Schlafqualität sogar fördern können, heißt es weiter. Allerdings nur in geringem Maße.

Auch die Handelskrankenkasse hkk rät von intensivem Training kurz vor dem Schlafen ab. Wenn man Sport treibt, schüttet der Körper Hormone aus, die wach halten, heißt es. Je anstrengender der Sport, desto länger brauche man, um wieder zur Ruhe zu kommen. Allerdings gelte das nicht für ruhige Aktivitäten wie Abendspaziergänge, eine gemütliche Runde mit dem Rad oder wenig forderndes Nordic-Walking (werblicher Link), heißt es weiter vonseiten der hkk. Diese Betätigungen seien auch wenige Stunden vor dem Schlafengehen möglich, ohne den Schlaf zu gefährden. (jg) *Merkur.de und 24vita.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.

