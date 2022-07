Sport bei Hitze: Was jetzt besonders wichtig ist – und was viele vergessen

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Bewegung tut immer gut, im Sommer wie im Winter. Wer bei Hitze trainiert, sollte allerdings ein paar Regeln beherzigen, damit der Kreislauf mitspielt.

Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, wünschen sich viele nichts mehr als ein ruhiges Plätzchen am See. An Sport ist für viele nicht zu denken – rinnt der Schweiß doch auch ohne Bewegung. Doch es gibt sie: Die Sportler, die sich auch bei Hitze verausgaben möchten. Je nachdem wie fit man ist, stellt heißes Klima kein Problem dar. Jedoch kann der Kreislauf unter ungewöhnlich hohen Temperaturen mitunter sehr leiden, weshalb Sportler eine Reihe von Verhaltensregeln kennen sollten.

Manchmal bringt ein Sommerregen Abkühlung, doch Sport im Sommer ist meist eine schweißtreibende Angelegenheit. © Sebastian Wells/dpa

Sport im Hochsommer: Welchen Fehler Sie nicht machen sollten

Einige Tipps liegen auf der Hand: So ist es sinnvoll, das Training im Hochsommer auf den frühen Morgen oder den späten Abend zu legen. Die Temperaturen sind zu dieser Zeit meist noch moderat. Auch sollte man bei Hitze nicht vergessen, ausreichend zu trinken. Die Formel „Kilogramm Körpergewicht x 35 Milliliter Flüssigkeit“ gibt Aufschluss darüber, wie viel man pro Tag trinken sollte, wenn man sich eher wenig bewegt. Bei körperlicher Anstrengung steigt der Flüssigkeitsbedarf. Was jeder Wandersmann, Jogger oder andere Outdoor-Sportler außerdem nicht vernachlässigen sollte: den Sonnenschutz. Am besten nutzen Sie neben einer Kopfbedeckung auch eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Das ist vor allem dahingehend essentiell wichtig, weil die Sonne vor allem um die Mittagszeit regelrecht vom Himmel knallt, die Haut verbrennen kann und so das Hautkrebs-Risiko steigert.

Umfrage zum Thema Hautpflege im Sommer

Dehnen nach dem Sport: Warum Abwärmen nach dem Sport so wichtig ist

Ihr vernachlässigt Cool-down-Übungen nach dem Training? Das sollte vor allem im Hochsommer nicht passieren. Denn vor allem dann ist neben dem Aufwärmen auch eine „Abwärmeinheit“ wichtig. So helfen etwa ein paar Stretching-Übungen dem Körper immens beim Abkühlen. Ein Spaziergang erzielt dieselbe Wirkung, wie das Portal Business Insider berichtet. Das sei vor allem deshalb so wichtig, weil das Herz während des Cool-downs nach dem Sport das sauerstoffarme Blut zurück zu Herz und Lunge pumpt, heißt es weiter. Auch ein Tag Sportpause am nächsten Tag hilft, damit der Kreislauf regenerieren kann.

Vorsicht ist geboten bei Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit oder Kopfschmerzen: In diesem Fall sollte das Training sofort abgebrochen werden, weil der Körper auf diese Weise signalisiert: Ich brauche eine Pause, mir tut das gerade nicht gut. (jg)

Sie wollen keine Neuigkeiten in Sachen Gesundheit verpassen? Hier können Sie den Merkur-Gesundheits-Newsletter abonnieren

Weiterlesen: Zyklus beeinflusst Fitness: Ehemalige Nationalspielerin gibt Tipps, wann Sie welchen Sport machen sollten

Wie Frauen ihre Muskeln richtig trainieren Fotostrecke ansehen