„Film des Lebens“: Was passiert wirklich während des Sterbens? Studie verblüfft

Von: Judith Braun

Teilen

Was passiert während des Sterbens? Läuft das Leben „wie im Film“ ab? Eine Studie liefert neue Erkenntnisse. (Symbolbild) © kentoh/IMAGO

Läuft vor dem Tod der „Film des Lebens“ ab? Bislang gab es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Phänomen. Ein tragischer Fall änderte dies nun.

München – Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, berichten oft vom „Film des Lebens“, der vor ihren Augen abgelaufen ist. Doch was hat es wirklich mit diesem Phänomen auf sich? Bislang gab es keine medizinischen Erkenntnisse dazu. Meist haben die Patienten einen plötzlichen Herzstillstand und die Ärzte sind selbstverständlich mit der Reanimation beschäftigt. Dank eines tragischen Zufalls war es nun jedoch zum ersten Mal auf der Welt möglich, die Hirnwellen während der Übergangsphase vom Leben zum Tod zu messen. Wie 24vita.de verrät, deutet laut dem Neurochirurgen Ajmal Zemmar alles darauf hin, dass das Hirn noch mehrere Sekunden lang auf Hochtouren läuft.

Ein 87-jähriger Mann aus Estland, der unter Krampfanfällen und Epilepsie litt, wurde nach einem Sturz in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Überwachung wurde er von seinem behandelnden Arzt an ein Elektroenzephalographie (EEG) angeschlossen. Kurze Zeit später starb der Patient an den Folgen eines Herzinfarkts. Zum Todeszeitpunkt wurden seine Gehirnaktivität weiter gemessen und die Ergebnisse der Auswertung waren verblüffend.*24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.