Stiller Killer Luftverschmutzung: Feinstaub verkürzt Lebenszeit um bis zu sechs Jahre, zeigt neuer Report

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Industrie, Straßenverkehr und Heizungen: Die menschengemachte Feinstaubbelastung ist tödlicher als übermäßiger Alkoholkonsum. Sechs Länder sind besonders betroffen.

Sie leben an einer stark befahrenen Straße? Nicht nur der Lärm ist ungesund, sondern auch die Luftqualität an solchen Wohnorten. Der diesjährige Air Quality Life Index (AQLI) von Michael Greenstone and Christa Hasenkopf – ein Report, der sich mit den Auswirkungen von Luftverschmutzung befasst – zeigt die tatsächliche Bedrohung, die von Feinstaub ausgeht. So heißt es im Bericht, dass Luftverschmutzung den größten Einfluss auf die globale Lebenserwartung hat.

So könnte die Lebenszeit von Menschen weltweit um 2,3 Jahre angehoben werden, sofern überall der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Grenzwert für Feinstaubbelastung eingehalten werden würde. Allerdings handelt es sich bei den 2,3 Jahren um einen Durchschnittswert. Es gibt Länder, in welchen Menschen weit mehr Lebenszeit aufgrund von enormer Luftverschmutzung einbüßen.

Hohe Feinstaubwerte fördern Krebs, Herzkrankheiten und Lungenkrebs

Feinstaub und damit Luftverschmutzung entsteht vor allem durch

den Betrieb von Kraftwerken,

Fahrzeug- und Industrieabgase,

Landwirtschaft,

Öfen und Heizungen sowie

Waldbrände.

Die durch Autofahren entstehenden Abgase sind für einen Teil der Feinstaub-Belastung verantwortlich. © Michael Gstettenbauer/Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Feinstaub-Partikel dringen über die Atmung in den Körper ein und fördern die Entstehung von Lungenerkrankungen wie Lungenkrebs, Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Krebs, wie das Wissenschaftsportal Spektrum informiert.

Extreme Luftverschmutzung in Bangladesch

Besonders hohe Feinstaub-Werte wurden dem Air Quality Life Index zufolge in folgenden Ländern gemessen: Bangladesch, Indien, Pakistan, China, Nigeria und Indonesien. Laut den Modellrechnungen übersteigt die Feinstaubbelastung in Bangladesch den Grenzwert der WHO um fast das 15-Fache, sodass die Menschen wegen der Verschmutzung dort im Schnitt über sechs Jahre kürzer lebten, wie Deutschlandfunk informiert.

Die Auswirkungen auf die Lebenserwartung seien vergleichbar mit denen des Rauchens sowie mehr als dreimal so hoch wie die von Alkoholkonsum, zitiert Deutschlandfunk die Autoren des AQLI.

Ernährung gegen Altern: Zehn Lebensmittel, auf die Sie verzichten sollten Fotostrecke ansehen

In Deutschland weicht die gemessene Feinstaubbelastung weniger stark von der WHO-Empfehlung (fünf µg/m³) ab als in vielen anderen Ländern. Im Report heißt es, dass der Deutsche im Schnitt 0,4 Jahre länger leben könnte, wenn der WHO-Grenzwert erreicht werden würde.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.