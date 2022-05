Experten verraten: Streit in Beziehungen ist Chance

Von: Laura Knops

Wer sich gegenseitig in Angriffen und Gegenangriffen verstrickt, schadet seiner Beziehung enorm (Symbolbild). © Ikon Images / Imago

Auseinandersetzungen müssen sich nicht immer negativ auf die Beziehung auswirken. Denn manchmal ist Streit sogar wichtig für die Partnerschaft.

München – Themen wie die Kindererziehung, Geldfragen, Intimität und die Kommunikation führen in vielen Haushalten regelmäßig zu Auseinandersetzungen. Dabei sind die meisten Menschen alles andere als streitlustig. So ist der Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit in unserer Gesellschaft tief verwurzelt. Gerade in einer Beziehung lassen sich Konflikte allerdings nicht immer vermeiden.

Wer mit seinem Partner regelmäßig Auseinandersetzungen hat, führt nicht zwangsläufig eine schlechte Beziehung oder Ehe. Denn zwischenmenschliche Kommunikation ist nicht frei von Fehlern – und so kann es auch mal zu Reibungen und Gezänk kommen. Geht es dabei um Kleinigkeiten wie Ordnung oder die Verteilung der Hausarbeit, sind die Streitpunkte meist schnell geklärt. In manchen Fällen kann sich eine solche Auseinandersetzung allerdings auch zu einer heftigen Diskussion entwickeln.

