Geschwisterstreit: Eltern sollten nicht aufs Petzen eingehen

Von: Anna Katharina Küsters

Teilen

Streit unter Geschwistern kann schnell eskalieren. © Westend61/Imago

Geschwisterliebe ist keine Selbstverständlichkeit und nicht selten haben sich die Kinder in der Wolle. Ein paar Tricks helfen, diesen Situationen vorzubeugen. Was noch wichtig ist für eine liebevolle Geschwisterbeziehung, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Fünf Methoden für Eltern, damit sich Geschwister besser verstehen

Besonders Kinder, die alterstechnisch nah beieinander sind, hängen sich mitunter jeden Tag in den Haaren. Da kann ein Wutanfall den nächsten jagen, Spielzeug durch die Luft fliegen und an den Haaren gezogen werden. Dass Eltern von diesen eskalativen Situationen überfordert oder genervt sind, ist ganz normal. Wer vorbeugend etwas gegen Streit unter den Geschwistern machen möchte, kann sich an ein paar Leitlinien bei der Erziehung orientieren.

Warum Fairness Geschwisterstreit vermeiden kann, weiß 24vita.de.

Eltern sollten es in jedem Fall vermeiden, die Geschwisterkinder untereinander zu vergleichen. Sätze wie „Guck mal, deine Schwester kriegt das viel besser hin“ sollten möglichst nicht fallen, denn sie fördern den Konkurrenzgedanken unter den Kindern. Das Selbstwertgefühl des angeblich schlechteren Kindes sinkt und mit der Zeit kann sich Wut, Abneigung und Ablehnung gegenüber dem anderen Kind entwickeln.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.