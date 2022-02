Stress bekämpfen: Darum hilft Stricken beim Entspannen

Stricken senkt den Puls. (Symbolbild) © Giorgio Fochesato/Imago

Unter zu viel Stress leidet auf Dauer die Gesundheit. Pausen und Erholung sind deswegen wichtig. Besonders Stricken hilft dabei, zu relaxen.

New York – Ein Abgabetermin steht kurz bevor, es gab Streit mit der besten Freundin oder das Auto ist mal wieder mitten auf der Landstraße eine Panne: Für Stress gibt es viele Gründe. Ob ein Mensch solchen Alltagsstress gut bewältigt und sich genügend schützen kann gegen die Flut an Anforderungen, ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist jedoch, dass es genügend Ausgleich gibt zu hektischen und angespannten Lebensphasen. Viele nutzen beispielsweise eine ruhige Meditation, um wieder herunterzufahren. Doch es gibt auch andere Wege. Wer regelmäßig strickt, pflegt seinen Seelenzustand ebenfalls.

Was Stricken so entspannend macht, weiß 24vita.de.*

Beim ersten Gedanken ans Stricken tauchen neben den Nadeln und der Wolle häufig auch eine liebenswerte, ältere Dame vor einem Kamin im Schaukelstuhl vor dem inneren Auge auf. Doch Stricken ist längst nicht mehr nur etwas für die ältere Generation. Seit der Corona-Pandemie haben sich viele auf neue Hobbys gestürzt, die sich auch gut zu Hause umsetzen lassen. Das bedeutet einen Wendepunkt für das Image des Strickens, denn plötzlich ist es angesagt, seine eigenen Socken zu stricken, Schals für den Winter vorzubereiten und mit der eigenen Mütze draußen herumzulaufen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.