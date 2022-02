Studie verrät: Wer im genetischen Lotto gewinnt, lebt besonders lange

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Proteine im Blut spielen eine wichtige Rolle im Alterungsprozess. (Symbolbild) © vonschonertagen/Imago

Gesund alt werden: Das wünschen sich viele. Doch eine neue Studie zeigt, dass manche genetisch im Lotto des Lebens gewinnen und andere nicht.

Edinburgh – Warum gibt es Leute, die sehr alt werden können und andere nicht? Sicherlich gibt es einige Risikofaktoren, die schwere Krankheiten auslösen oder für einen frühzeitigen Tod sorgen können. Darunter etwa eine schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, ein ungesunder Lebenswandel oder Übergewicht.

Dennoch werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Menschen viel länger als der Durchschnitt leben – und das teilweise, obwohl sie zum Beispiel ihr Leben lang starke Raucher gewesen sind.

Haben Sie etwa den Sechser im Gen-Lotto gezogen? Forscher der schottischen Universität von Edinburgh glauben das, weiß 24vita.de.*

Dazu haben sie die genetischen Informationen von hunderttausenden von Menschen aus Großbritannien, Finnland und Japan ausgewertet. Die Genforscher haben sich dabei 857 Proteine genauer angeschaut. Zwei davon seien den Wissenschaftlern aufgefallen, weil sie „signifikante negative Auswirkungen auf verschiedene Alterungsmaße“ gezeigt haben: Apolipoprotein(a) (LPA) und das vaskuläre Zelladhäsionsmolekül 1 (VCAM1).

Ersteres wird in der Leber produziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Wenn zu viel davon im Körper gebildet wird, so die Forscher, kann das zu verstopften Arterien führen und erhöht das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Das andere Protein namens VCAM1 steuert die Ausdehnung und den Rückzug von Blutgefäßen. Das wiederum beeinflusst ebenfalls die Blutgerinnung sowie die Immunreaktion des Körpers. Daher steigt der körpereigene VCAM1-Spiegel oftmals an, wenn das Immunsystem Krankheitserreger abwehrt. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.