Neue Studie: Mundspülung zeigt an, wie hoch Ihr Herztod-Risiko ist

Von: Juliane Gutmann

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Entzündungen im Mundraum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein kanadisches Forscherteam befasste sich mit diesem Fakt näher.

Mundspülungen – Fläschchen gefüllt mit Elixier, das für viele zur morgendlichen Routine gehört. Mit frischem Minz- oder sanftem Kamillenaroma sollen sie tiefenreinigende Wirkung entfalten und den Mundraum optimal pflegen. Antiseptische Mundspülungen kämpfen zudem gegen Bakterien. Fluoridhaltige Varianten entfalten schützende Wirkung auf den Zahnschmelz, während andere Produkte die Empfindlichkeit mildern. Es gibt viele verschiedene Mundspülungen – eine Variante kann Forschenden zufolge sogar das Herzinfarkt-Risiko voraussagen.

Wie hängt Mund- und Herzgesundheit zusammen? Als gesetzt gilt in der Forschung, dass Entzündungen im Mundraum die Gefäße im Körper schädigen können. Infolge steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt. Parodontitis sollte daher immer behandelt werden.

Entzündungen im Mundraum fördern Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Im Versuch, den die Forschenden um Ker-Yung Hong vom Department of Kinesiology an der McMaster University im kanadischen Hamilton durchführten, wurde allerdings keine herkömmliche Mundspülung angewandt. Die Studienteilnehmer mussten ihren Mund mit Kochsalzlösung spülen. Die dadurch gewonnene Speichelprobe wurde infolge auf Entzündungsmarker hin untersucht: Ein hoher Wert an weißen Blutkörperchen ist ein Anzeichen dafür, dass der Körper mit Entzündungen kämpft.

Der Zustand des Zahnfleisches und der Zähne lässt Rückschlüsse auf das Herzinfarkt-Risiko zu. (Symbolbild) © Kasper Ravlo/imago

Das Fazit der Forscher, das sie im Fachjournal Frontiers in Oral Health veröffentlichten: „Wir fanden heraus, dass die orale Entzündungsbelastung im Mund ein Prädiktor für eine verminderte flussvermittelte Dilatation (Anmerkung der Redaktion: Darunter versteht man die prozentuale Veränderung des Gefäßdurchmessers) ist. Eine Beeinträchtigung der flussvermittelten Dilatation ist ein Indikator für ein mögliches zukünftiges Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher liefert diese Studie Beweise für die Bedeutung der Mundgesundheit und dafür, dass Entzündungen im Mundraum die Endothelfunktion (Anmerkung der Redaktion: Endothelzellen kleiden das Innere von Blutgefäßen aus) beeinflussen kann.“

Entzündungsprozesse im Mund frühzeitig behandeln

Selbst bei jungen und gesunden Menschen können Entzündungsprozesse im Mundraum Auswirkungen auf die Herzgesundheit haben, informieren die Studienleiter. Sie sehen ihre in der Studie angewandte Mundspülung als mögliche Früherkennungsmaßnahme, die beim jährlichen Zahnarztbesuch Anwendung finden könnte. Werden Entzündungen im Mund frühzeitig erkannt und behandelt, sinkt auch das Herzinfarktrisiko.

Mehr Informationen zur Studie „Oral inflammatory load predicts vascular function in a young adult population: a pilot study“ Veröffentlichungsdatum: 18. August 2023 Veröffentlicht im Fachjournal Frontiers in Oral Health Umfang: 28 gesunde und erwachsene Studienteilnehmer Studienautoren: Kanadisches Forscherteam um Ker-Yung Hong vom Department of Kinesiology an der McMaster University in Hamilton, Kanada

