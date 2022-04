Studien zur Lebenserwartung: Der falsche Lebensstil kann 22 Jahre kosten

Von: Jennifer Köllen

Teilen

Studien zeigen: Wer raucht, lebt kürzer. © Andreas Gebert/dpa

Oder, positiv formuliert: Wer auf sich achtet, kann viele Jahre länger leben. Das zeigen mehrere aktuelle Studien. Was ein Experte empfiehlt.

Heidelberg – Ein gesundes, langes Leben ist der Traum vieler Menschen. Auch aus diesem Grund forschen Wissenschaftler seit Jahren an einem Rezept dafür. Sie fragen sich: Kann man es durch einen gesunden Lebensstil und Vitaminpräparate verlängern? Lässt sich aus den Forschungsergebnissen eine Pille für ein langes Leben entwickeln?

Nach Angaben des Bundes haben 65-jährige Männer noch eine eine verbleibende Lebenserwartung von 17,9 Jahren. 65-jährige Frauen leben im Schnitt noch weitere 21,1 Jahre. Was kann man selbst tun, um die Lebenserwartung zu erhöhen?

Wie man seine Lebenserwartung um bis zu 22 Jahre erhöhen kann und was ein Experte unseren Kollegen für ein langes Leben empfohlen hat, deckt kreiszeitung.de hier auf*.

Wir stellen Ihnen hier einige neue Studienergebnisse vor. Unter anderem von der Universität Heidelberg, die herausgefunden hat, dass man mit einem guten Lebensstil sein Leben um bis zu 22 Jahre verlängern kann.

Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg haben in einer aktuelle Studie herausgefunden, dass Männer mit sehr ungesunden Lebensgewohnheiten und einem ungünstigen Biomarker-Profil bis zu 22 Jahre kürzer leben – oder auch, 22 Jahre früher sterben.

Der Studienleiter hat unseren Kollegen von kreiszeitung.de gesagt, was man für ein langes Leben unbedingt lassen sollte. Andere aktuelle Studien zeigen hingegen, was sich mit einem gesunden Lebensstil auch noch in hohem Alter bewirken lässt. Denn auch, wer ab 60 Jahren gesünder lebt, kann noch einige Jahre dazugewinnen. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.