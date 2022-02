Darum sind Sie superimmun, wenn Sie geimpft und genesen sind

Teilen

Wer geimpft und genesen ist, ist gut gewappnet gegen Corona. (Symbolbild) © Oier Aso/Imago

Im Kampf gegen das Coronavirus gibt es gute Neuigkeiten: Forschende fanden heraus, wie gut genesene Menschen mit Impfung geschützt sind.

Portland (USA) – Momentan ist eine Infektion mit dem Coronavirus nichts Ungewöhnliches mehr. Die Inzidenz liegt bei über 1.000 und die Omikron-Variante ist durchaus ansteckender als seine Vorgänger. Neben der guten Nachricht, dass Infektionen sichtbar seltener zu Krankenhausaufenthalten führen, gibt es noch eine weitere Neuigkeit, die viele freuen dürfte. Denn wer sich hat impfen lassen und genesen ist, ist gut gewappnet im Kampf gegen das Coronavirus.

Warum diese Superimmunität bei Genesenen und zeitgleich Geimpften so stark ist, weiß 24vita.de.*

Es scheint fast wie ein kleines Wunder zu sein, doch Forschende von der Oregon Health & Science University in Portland (USA) sind eindeutig positiv gestimmt, dass sich die Pandemie in naher Zukunft in eine Endemie verwandelt. Grund für diese frohe Botschaft geben ihnen die Ergebnisse ihrer neuen Studie. Wer sowohl geimpft als auch genesen ist, der ist sehr gut aufgestellt gegen Alpha, Beta und Delta. Die Immunantwort der Personen, die entweder zuerst geimpft und dann genesen oder umgekehrt sind, ist beeindruckend. Ihr Antikörperspiegel im Blut ist sehr hoch, was es dem Körper erleichtert, schneller und besser auf die unterschiedlichen Varianten zu reagieren. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.