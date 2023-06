„Tag der Retter“ bei SEGMÜLLER in Parsdorf

Beim „Tag der Retter & Helfer“ erhalten Sie spannende Einblicke. Alles live vor Ort bei Segmüller in Parsdorf. © SEGMÜLLER, Thaut Images – stock.adobe.com, Tobias – stock.adobe.com

An diesem Samstag, 24.06.2023 sind zahlreiche Retter und ehrenamtliche Helfer zu einem großen Aktionstag in der Arena des Einrichtungshauses zu Gast.

Retter und ehrenamtliche Helfer sind die stillen Helden unserer Gesellschaft. Sie sind immer zur Stelle, wenn es darauf ankommt, anderen zu helfen. Ob bei Naturkatastrophen, Unfällen oder medizinischen Notfällen. Doch ihre Arbeit geht weit über das Retten von Leben hinaus. Sie sind auch in der Prävention tätig und setzen sich für die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitmenschen ein. Sie engagieren sich in der Jugendarbeit, in der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder in der Bergwacht und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft.

Besucher dürfen sich auf kostenlose Mitmach-Aktionen freuen. © SEGMÜLLER, recep aktas – stock.adobe.com, wellphoto – stock.adobe.com

Daher hat SEGMÜLLER in Parsdorf einen „Tag der Retter“ ins Leben gerufen, um allen Interessierten das breite Spektrum dieser vielseitigen Tätigkeiten in einem unterhaltsamen Aktionsprogramm vorzustellen. An diesem Samstag sind daher von 11 bis 18 Uhr zahlreiche Institutionen in der Arena des Einrichtungshauses vertreten.

So präsentiert sich nicht nur die Polizeiinspektion Poing und gibt Einblicke in ihre Arbeit und in einen Polizeiwagen. Die Kreisverkehrswacht Ebersberg e.V. hat ein buntes Programm mit Reaktionstestgerät, Rauschbrillenparcours, Verkehrsquiz, einer Demonstration zum „Toten Winkel“ und vieles mehr vorbereitet. Die Feuerwehr Parsdorf fährt mit einem großen Löschzug vor und lässt Kinder an der „Spritzwand“ selbst am Löschschlauch ihr Geschick testen. Auch das BRK Ebersberg ist mit tollen Mitmach-Aktionen dabei und zeigt neben zahlreichen Ausrüstungen auch ein Wasserrettungsfahrzeug. Wer seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen möchte, der kann bei der BK-Emergency GmbH beim Wiederbelebungstraining teilnehmen oder einen Rettungstransportwagen von innen begutachten. Zudem ist die DLRG mit dem Ortsverband Haar vertreten sowie der Alpines Rettungswesen e.V. Ein Highlight ist sicherlich auch die Rettungshundestaffel Oberbayern, die in waghalsiger Höhe über der ganzen Arena des Einrichtungshauses hinweg eine spannende Rettung am Seil vorführt.

Für die kleinen Gäste bietet Segmüller Kinderschminken an. Auch für das leibliche Wohl ist beim „Tag der Retter & Helfer“ gesorgt. © SEGMÜLLER, Kzenon – stock.adobe.com

Abgerundet wird das ganze Programm mit kostenlosen Kinderaktionen und kulinarischen Schmankerln im gemütlichen Biergarten von SEGMÜLLER. Rundum also ein schöner Anlass für vielleicht ganz neue Einblicke in die tägliche Arbeit unserer stillen Helden und Einsatzkräfte – beim Tag der Retter an diesem Samstag bei SEGMÜLLER in Parsdorf.

Alle Infos finden Sie hier

Kontakt

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Parsdorf

Heimstettener Straße 10

85599 Parsdorf

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 10:00 - 19:00 Uhr

Samstag 09:30 - 19:00 Uhr

Tag der Retter Samstag, 24.06.2023: 11:00 – 18:00 Uhr