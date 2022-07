Tesla setzt auf Abo: Navi nicht mehr dauerhaft kostenfrei

Teilen

Wer das Navi in seinem Tesla dauerhaft nutzen möchte braucht künftig ein Abo. © Tesla

Tesla lässt die Standard Konnektivität künftig nach acht Jahren auslaufen. Wer das Navi dann weiter nutzen will, braucht ein Premium-Abo.

Es gibt fast nichts, was man inzwischen nicht abonnieren kann. Auch in der Automobilbranche setzt sich das Modell immer mehr durch. Kunden können dabei ganze Autos abonnieren, aber auch einzelne Funktionen können flexibel hinzugebucht und wieder gekündigt werden. Auch Tesla bietet ein solches Angebot an, das für manche Autofahrer bald mehr Pflicht als Option sein dürfte.

24auto.de verrät, wie viel Tesla-Kunden zahlen müssen, um ihr Navi weiter nutzen zu können.

Der Grund: Die Standard Konnektivität ist künftig nur noch für acht Jahre im Preis inbegriffen, wer das Navi danach weiter nutzen will, muss das Premium-Abo buchen. Mit einem ähnlichen Angebot hatte schon Audi seine Kunden verärgert. Das Standard-Paket – das bislang dauerhaft galt – ist aktuell jedoch nicht im Abo buchbar.