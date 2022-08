Third of Life erhält Innovationspreis Ergonomie 2022 – überzeugen Sie sich selbst von den Produkten

Wie schon 2020 und 2021 geht auch im Jahr 2022 der Innovationspreis Ergonomie an Third of Life. © Third of Life

Third of Life wurde bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie ausgezeichnet. Sichern Sie sich dank eines exklusiven Angebots 20 % Rabatt auf alle Produkte!

Der Innovationspreis für Ergonomie wird vom Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) vergeben und gilt für das Unternehmen als Ganzes, nicht für ein spezielles Produkt. Das Unternehmen Third of Life konnte demzufolge mit seinen innovativen Produkten für gesunden und erholsamen Schlaf ein weiteres Mal die Preisrichter von sich überzeugen, nachdem es bereits 2020 und 2021 die Auszeichnung erhalten hatte. Zudem sind alle Kissen von Third of Life von Experten des IGR geprüft und mit dem Gütesiegel „Ergonomisches Produkt“ zertifiziert.

Überzeugen Sie sich selbst von den Produkten von Third of Life! Das Unternehmen Third of Life sorgt mit mit innovativen Kissen, Decken und Toppern für einen erholsamen Schlaf.

Video: Innovationspreis Ergonomie 2022 Preisverleihung – Third of Life

Das Institut für Gesundheit und Ergonomie, kurz IGR, wurde Mitte der 1990er Jahre gegründet und besteht aus einem Netzwerk aus Ärzten, Physiotherapeuten, Wissenschaftlern, Produktentwicklern und weiteren Experten für Gesundheit und Ergonomie. Es unterstützt unterschiedlichste Interessengruppen durch Forschung, Zertifizierung und Beratung zu allen Themen rund um ergonomische Gesundheit und Innovation.

Der Innovationspreis Ergonomie wird für besondere Leistungen in diesem Bereich verliehen. Hierbei werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich für innovative Produkte und Dienstleistungen einsetzen und ein Bewusstsein für dieses wichtige Themenfeld schaffen wollen. Zu den Bewertungskriterien der achtköpfigen Jury gehörten unter anderem gesundheitsfördernde bzw. präventive Konzepte, Produktqualität, -design und Langlebigkeit, Service- und Beratungsqualität sowie Nachhaltigkeit, Ökologie, und Einhaltung von sozialen Standards. Bewerben können sich generell Hersteller, Entwickler oder Designer, die für ganzheitliche ergonomische Konzepte stehen.

Mit den Decken von Third of Life schlafen Sie perfekt – und Sie können bei diesem tollen Angebot sogar sparen! © 2012 ESB Professional/Shutterstock



Für Merkur-Leser gibt es aktuell einen exklusiven Rabatt auf die innovativen Produkte von Third of Life.







