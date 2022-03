Träume bewusst steuern: Schlafforscher erklärt, wie Sie dank „Realitätscheck“ das Klarträumen lernen können

Wie wärs mit einer Bootstour über den Wolken? Während eines Traums ist alles möglich. Manche können ihre Träume sogar steuern. © Besa Art/Imago

Sie würden gerne bestimmen, was Sie nachts träumen? „Klarträumer“ können das. Mit einer speziellen Technik können Sie diese Fähigkeit trainieren.

Durch Häuserschluchten fliegen wie Spiderman oder sich von Urlaubsinsel zu Urlaubsinsel beamen: Es gibt Dinge, die nur im Traum möglich sind. Doch Traumthemen kann sich (fast) niemand aussuchen. Oftmals wacht man morgens auf und denkt: „Wie komme ich denn auf solche Ideen“. Im schlechtesten Fall kommt es sogar zu Alpträumen*, die einen völlig verwirrt zurücklassen. Doch es gibt sie: Menschen, die steuern können, was in ihren Träumen geschieht. In dem Fall spricht man vom Klarträumen oder dem luziden Träumen. In diesem Zustand ist man sich dessen bewusst, dass man träumt und kann die Handlung sogar steuern.

Im Rahmen einer Studie zeigte sich, dass rund die Hälfte der 919 Teilnehmer mindestens einmal im Leben bereits einen Klartraum hatte. Doch die wenigsten haben regelmäßig derartige Träume: Wie der Südwestrundfunk berichtete, schaffen es gerade mal rund fünf Prozent der Deutschen, ihre Träume bewusst zu steuern. Sie würden das auch gerne beherrschen? Es gibt sogar (Online-)Kurse zum Thema. Die Kurse werden teilweise mit großen Versprechen beworben, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) informiert. Im Klartraum sei alles möglich: „Fliegen, heißer Sex mit Stars, Reisen zu fremden Planeten“, heiße es etwa in einem Angebot.

Doch kann man luzides Träumen wirklich lernen?

Mit Realitätscheck zum Klartraum

Grundsätzlich wäre es durchaus möglich, sich das Klarträumen beizubringen, so Michael Schredl, Schlaf- und Traumforscher und Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mainz. Wie ihn das RND weiter zitiert, gibt es wissenschaftlich erprobte Techniken, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen luziden Traum zu erleben. Basiert ein Kurs auf einer von Schlafforschern entwickelten Technik, sei das ein Qualitätsmerkmal. Allerdings gebe es in Hinblick auf Kurse zum luziden Träumen „keinen Maßstab zur Qualitätssicherung“.

Zu den anerkannten Methoden zählt zum Beispiel der sogenannte Realitätscheck. Dabei fragt man sich immer wieder im Wachzustand, ob man wach ist oder träumt. Einfache Tests sollen dabei durchgeführt werden, etwa das Zuhalten von Nase und Mund. Kann man trotzdem weiteratmen, träumt man. Diese regelmäßig durchgeführte Übung soll dabei helfen, das Gehirn dahingehend zu trainieren, dass es auch während des Schlafens* Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann. Denn sich im Traum bewusst zu sein, dass man träumt, ist die Voraussetzung dafür, den Traum zu steuern, wie das RND informiert. (jg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

