Überreaktion auf Mückenstiche: Seltene Allergie kann sehr gefährlich werden

Von: Anna Katharina Küsters

Teilen

Mückenstiche sind meist harmlos, doch manchmal reagiert der Körper allergisch. Die Folgen können gefährlich sein.

Berlin ‒ Mückenstiche sind neben dem Schwimmen im See und dem Grillfest im Garten ein unvermeidlicher Bestandteil des Sommers. Es ist meistens harmlos, es verursacht ein wenig Juckreiz, die Stichstelle wird rot und schwillt leicht an und innerhalb weniger Tage ist die Haut wieder im Normalzustand. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Einige Menschen zeigen allergische Reaktionen auf Mückenstiche, was potenziell gefährlich sein kann.

Weibliche Mücken stechen Menschen, um Blut zu saugen. Während männliche Mücken sich von Nektar ernähren, benötigen weibliche Mücken die Nährstoffe im Blut, um neue Eier zu produzieren. Beim Blutsaugen verwendet die Mücke ihren Speichel, der Proteine enthält, die die menschlichen Blutgefäße erweitern und die Blutgerinnung verhindern.

Gleichzeitig aktivieren diese fremden Proteine Immunzellen, die sogenannten Mastzellen, die als Reaktion Histamin freisetzen. Histamin ist der Schuldige, der den lästigen Juckreiz und die entzündlichen Hautreaktionen verursacht.

Symptome bei einer Mückenstich-Allergie: Körper überreagiert

Bei einer Allergie produziert der menschliche Körper Antikörper (Immunglobulin E) gegen die eigentlich harmlosen Proteine (Allergene) im Mückenspeichel. Bei erneutem Kontakt mit dem Allergen kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems und den typischen Allergiesymptomen.

Starke, ausgedehnte Hautschwellung (mehr als 10 cm), die mehrere Tage anhält

Schwellungen an Schleimhäuten, Augen, Lippen, Mund

Nesselsucht (Urtikaria)

Übelkeit, Angst, Erbrechen



Herzrasen

Herzrasen Atembeschwerden, Schluckprobleme

In seltenen schweren Fällen: lebensbedrohlicher Kreislaufkollaps (anaphylaktischer Schock)

Schwere Allergien gegen Mückenstiche sind äußerst selten. Allergien gegen andere Insektengifte, wie das von Bienen und Wespen oder Hummeln und Hornissen, sind häufiger. Neben den genannten Symptomen kann die Immunreaktion bei einer Mückenstichallergie auch Schmerzen rund um die Einstichstelle verursachen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung durch Redakteur Tim Althoff sorgfältig überprüft.