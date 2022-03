Belastungen für die Psyche: So schützen Sie sich während des Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine macht auch vielen Deutschen Angst – auch vor einem möglichen Atomkrieg. © Diego Herrera/dpa

Der Krieg in Europa macht vielen Angst. Zwei Psychologen erklären, wer eine Therapie braucht, und wer nur eine TV-Pause. Und warum es ok ist, sich auch zu freuen.

Berlin – Es lässt sich nicht schönreden: Die derzeitige Lage in der Welt ist vor allem eines – deprimierend. Tagtäglich werden wir mit zerstörten Krankenhäuser und flüchtenden Kinder konfrontiert. Das ist niederschmetternd, das belastet die Psyche. Und diese ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie bei vielen ohnehin angeschlagen: Laut des Deutschland-Barometers Depression fühlte sich die Mehrzahl der Gesamtbevölkerung (67 Prozent) im Jahr 2021 zunehmend bedrückt. „Unsere Psyche ist derzeit einer Dauerbelastung ausgesetzt, und das merkt nahezu jeder von uns auf seine eigene Weise“, erklärt Dr. Markos Maragkos.



Warum es ok ist, sich auch mal vom Ukraine-Krieg abzulenken, wer Angst vor einem Atomkrieg hat und warum es unserer Psyche hilft, aktiv zu werden, erklären zwei Psychologen hier

Wer gerade Angst hat oder sich Sorgen macht, muss nicht daran zweifeln, ob das noch normal ist. Solange man noch in der Lage ist, seinen Alltag gut zu bewältigen, ist mit einem alles in Ordnung. „Aufgrund der aktuellen Kriegssituation ist Angst das Normalste auf der Welt", sagt Maragkos. „Ich als Psychotherapeut würde mir eher Sorgen machen, wenn wir in dieser Zeit keine Angst hätten. Denn sie ist ein wichtiger Hinweis, dass eine bestimmte Gefahr auf uns lauert und soll uns zur Vorsicht und zum richtigen Handeln animieren."